快訊

「日版柯震東」山田裕貴曝結婚喜訊 娶前乃木坂46成員西野七瀨

增4人驗出米酵菌酸...王必勝揭寶林案最新狀況：5人在加護、1人用葉克膜

天候惡劣！日本午間實施流管 桃園機場離場航班將受影響

親身掛在十架上 菲人35年不間斷

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

「面對戰爭耶穌的死為世界和平帶來盼望！」35年來，菲律賓村民埃納傑每年於「耶穌受難日」將自己掛在十字架上，紀念與體驗耶穌的死。另外，他也為世界和平祈禱，盼藉由十字架刑罰，讓世人看見耶穌的恩典救贖。

延續十字架刑罰

美聯社》報導，29日位於菲律賓聖費爾南多的兩座山上，有一百多人目睹10名信徒被掛在十字架上，其中包括63歲的木匠兼標誌畫家埃納傑，他因曾飾演基督的角色成為村裡的名人，如今他是第35次被掛在十字架上。

每逢菲律賓聖費爾南多的村莊舉行「耶穌受難儀式」，埃納傑和其他宗教信徒會戴著帶刺的荊棘冠，背著沉重的木製十字架，在炎熱的陽光下行走超過一公里，最終被掛在十字架上以紀念耶穌的死。

曾經，埃納傑意外從三層樓墜落但卻毫髮無傷，這見證令他印象深刻，並透過十字架刑罰表達對神的感激，而隨後其親人也陸續從重病中康復，他便決定延續十字架刑罰，並因此獲得許多木工和簽名畫的工作合約。

為世界和平祈禱

Newslooks》指出，埃納傑在儀式開始前向媒體表示，由於自己年紀大，已經在考慮結束一年一度的十字架刑罰。然而，他仍然重視村民的需要，以及反對各地的戰爭衝突，因此不論自己的決定如何，他依舊會迫切為人民和世界和平祈禱。

當十字架刑罰受到更多人關注，埃納傑強調，耶穌的死是要拯救世人，為世界帶來和平盼望。

【更多精采內容，詳見

戰爭 耶穌 菲律賓

延伸閱讀

維護健康 教宗最後一刻缺席「受難日」遊行

效法耶穌精神 教宗聖復活節前為12名女囚犯洗腳

迎復活節 天主教嘉義教區主教仿耶穌半跪姿為教友洗腳

PLG／林書豪禁藥風波後首度打破沉默 發462字長文坦言不愉快

相關新聞

才傳英王命不久矣？哈利返英日期曝光 專家：與癌父重逢將「簡短正式」

英國星期日電訊報報導，脫離英國王室的哈利王子5月8日將赴倫敦出席「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周...

加拿大宣布重大醫改 女性避孕費用全免

加拿大政府今天發表重大醫療改革的第一部分，宣布政府將全額負擔女性避孕費用

小林製藥紅麴問題 日本官方一連兩天入廠檢查

日本發生消費者服用小林製藥含紅麴保健食品後陸續罹患腎臟疾病，已知紅麴原料被驗出天然化合物「軟毛青黴酸」，讓官方一連兩天派...

接受癌症治療後首露面！英王將出席復活節禮拜 和其他人分開坐防感染

英國每日電訊報和每日郵報報導，英國國王查理三世和凱特王妃相繼宣布罹癌後，查理和王后卡蜜拉31日將乘坐王室賓利出席復活節禮...

英政府內部法律建議指以色列違反國際人道法 議員要求停止軍售

英國衛報報導，《觀察家報》（The Observer）披露英國政府的律師向政府提出建議，指以色列違反國際人道法，但英國政...

印尼彈藥庫大火 軍方：已撲滅無人傷亡

印尼軍方官員表示，首都雅加達（Jakarta）郊區一個彈藥庫的大火已於今天清晨撲滅，無人傷亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。