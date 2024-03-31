親身掛在十架上 菲人35年不間斷

「面對戰爭，耶穌的死為世界和平帶來盼望！」35年來，菲律賓村民埃納傑每年於「耶穌受難日」將自己掛在十字架上，紀念與體驗耶穌的死。另外，他也為世界和平祈禱，盼藉由十字架刑罰，讓世人看見耶穌的恩典救贖。

延續十字架刑罰

《美聯社》報導，29日位於菲律賓聖費爾南多的兩座山上，有一百多人目睹10名信徒被掛在十字架上，其中包括63歲的木匠兼標誌畫家埃納傑，他因曾飾演基督的角色成為村裡的名人，如今他是第35次被掛在十字架上。

每逢菲律賓聖費爾南多的村莊舉行「耶穌受難儀式」，埃納傑和其他宗教信徒會戴著帶刺的荊棘冠，背著沉重的木製十字架，在炎熱的陽光下行走超過一公里，最終被掛在十字架上以紀念耶穌的死。

曾經，埃納傑意外從三層樓墜落但卻毫髮無傷，這見證令他印象深刻，並透過十字架刑罰表達對神的感激，而隨後其親人也陸續從重病中康復，他便決定延續十字架刑罰，並因此獲得許多木工和簽名畫的工作合約。

為世界和平祈禱

《Newslooks》指出，埃納傑在儀式開始前向媒體表示，由於自己年紀大，已經在考慮結束一年一度的十字架刑罰。然而，他仍然重視村民的需要，以及反對各地的戰爭衝突，因此不論自己的決定如何，他依舊會迫切為人民和世界和平祈禱。

當十字架刑罰受到更多人關注，埃納傑強調，耶穌的死是要拯救世人，為世界帶來和平盼望。

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