加薩陷人道危機 各國迫以解決封鎖

在各國逐漸擴大的人道施壓下，以色列有望重回談判桌嗎？以色列總理納坦雅胡近日宣布，將重回以哈停戰談判桌，但仍不清楚以色列是否會堅持一次要回所有人質。由於以色列對加薩的封鎖，聯合國表示加薩所有人民都陷入人道危機，美國、德國、沙烏地等國雖頻頻空投物資，但仍顯杯水車薪。

以色列曾停戰？

根據《美聯社》報導，納坦雅胡雖然表示要回談判桌，但先前哈瑪斯曾提出釋放所有人質，以色列所有軍隊撤出加薩走廊，並開放邊境、釋放巴勒斯坦囚犯等訴求，曾遭到納坦雅胡拒絕，甚至表示即使所有人質回國，以色列還是要繼續打下去，因此讓外界質疑以哈仍難獲得共識。

但《英國廣播公司》提到，由於以色列封鎖加薩走廊邊境，因此法國、美國、德國、約旦、埃及與阿聯等國近日以空投物資方式援助加薩走廊。但聯合國提到，加薩目前230多萬人都陷入人道危機，空投物資無法舒緩當地飢荒、缺乏物資、公衛資源與乾淨飲用水的困境，且各方爭搶物資下，也出現不少傷亡。

空投援助明顯不夠

《英廣》有記者進入加薩走廊觀察，他進入加薩的當天共有11次空投，但當地民眾塔法許受訪時說，他試過兩次都沒有搶到物資，當地民眾已經餓到沒有力氣去搶了；負責執行空投任務的美國空軍則說，空投的極限大約是幾萬人的物資，但當地有超過2百萬人陷入飢荒，即使知道不夠，但若任何人拿到都可救命，只好還是執行任務。

另外，以哈之間尚未停戰，因此空投物資的風險相當高。而以色列主要的盟友美國，雖然近日在聯合國的立刻停火決議中投下棄權票，總統拜登也積極施壓納坦雅胡重回談判桌，但《華盛頓郵報》提到，拜登政府卻持續對以色列軍援2千磅的炸彈與武器，還有多年前授權軍援的戰機，讓外界批評美國玩兩手策略。

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