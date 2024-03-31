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英政府內部法律建議指以色列違反國際人道法 議員要求停止軍售

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
《觀察家報》披露英國政府明知以軍違法國際人道法卻繼續賣武器給以色列，英國保守黨議員克恩斯30日要求同黨的外交大臣卡麥隆公開內部法律建議，倘若屬實必須立即停止所有對以色列的軍售案。取自X
《觀察家報》披露英國政府明知以軍違法國際人道法卻繼續賣武器給以色列，英國保守黨議員克恩斯30日要求同黨的外交大臣卡麥隆公開內部法律建議，倘若屬實必須立即停止所有對以色列的軍售案。取自X

英國衛報報導，《觀察家報》（The Observer）披露英國政府的律師向政府提出建議，指以色列違反國際人道法，但英國政府未公布此建議，仍繼續賣武器給以色列。英國保守黨議員克恩斯30日要求同黨的外交大臣卡麥隆公開內部法律建議，倘若屬實必須立即停止所有對以色列的軍售案。

《觀察家報》日前取得洩密錄音檔指出，英國政府其實早就收到內部律師建議表明以色列在加薩違反國際人道法，可是相關部會持續否認且迴避討論，並繼續賣武器給以色列。

事實上，英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）13日在保守黨募款大會已經說過政府有所隱瞞，繼《觀察家報》曝光錄音檔後，克恩斯再於30日呼籲包含外交大臣卡麥隆在內的政府高層公開已知的法律建議，要求政府說清楚講明白，不要一味否認或迴避。

她說：「我依然相信政府已經完成關於以色列是否履行國際人道法的最新評估，並且得出以色列並未遵守國際法的結論。此時此刻，公開透明十分重要，尤其是維護以國際法規為依歸的秩序」，「政府至今什麼都沒有說，也沒有停止出口武器。」

一旦公開內部法律建議，可能會導致卡麥隆和首相蘇納克遭遇龐大壓力，因為只要法律建議說明以色列違反國際人道法，這就表示英國必須立即停止對以色列的所有軍售案。

專家表示，假如英國政府不這樣做，那麼英國也算違反國際法，因為可能被視為幫助和教唆出口武器國家犯下戰爭罪行。

克恩斯表明自己和卡麥隆一樣支持以色列自我保衛的權利，「可是自衛權受到法律約束」，無論以色列或英國的作法都讓兩國面臨長期的安全風險。

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