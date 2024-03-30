莫斯科恐攻「新進度」！俄調查單位稱主謀告知嫌犯逃往烏克蘭

俄羅斯偵查委員會29日宣布，莫斯科音樂廳恐攻事件的主要嫌犯證稱，命令來自於一位神秘男子。此人還告訴他們，犯案後逃往烏克蘭。

俄羅斯官媒RT報導，偵查委員會在聲明表示，嫌犯在初步供詞跟後續偵訊期間表示，音樂廳恐攻是跟「一位用化名向他們自我介紹的男子」協調準備，並指此人經由上社群媒體平台「紙飛機」發送語音訊息進行溝通。

偵查委員會指出，「根據協調員的指示，恐怖分子作案後，開車前往俄烏邊境以隨後越境，抵達基輔以收取承諾的報酬」，正持續「核查烏克蘭特工部門的代表對組織和資助恐攻的參與」。

報導指出，偵查委員會前一天透露，四名嫌犯以加密幣的形式，已經從烏克蘭收到了「鉅額資金」，這筆錢隨後用於準備音樂廳攻擊。

俄羅斯衛星通訊社則在社群媒體平台「X」發文，宣稱發現了可能用於恐攻的加密幣錢包，稱號碼連結出現在一個跟ISIS-K有關的「紙飛機」頻道「呼羅珊之聲」管理員所開的另一個頻道，並在恐攻當天轉移了相當於承諾給「恐怖分子」酬勞一半的金額。

衛星通訊社在後續發文進一步指稱，該頻道此前曾用過一張在美國發行的銀行卡