歷史與地理上的特殊性 美國「這1州」遇襲不適用北約第5條保護

CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，例如珍珠港的美國海軍基地，或是檀香山西北部的印太司令部總部，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。

位於檀香山的智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）主席桑托羅（David Santoro）表示，「這是最怪異的狀況」。他還說，即便是夏威夷州的大多數居民，也不知道該州在技術上脫離了北約，「民眾傾向於認為，夏威夷是美國的一部分，因此適用於北約」。

不過，桑托羅承認，「北大西洋公約組織」的名稱就透露了這一點。夏威夷位處太平洋，又不同於加州、科羅拉多州或阿拉斯加州，並不屬於東岸觸及北大西洋的美國大陸（Continental United States），「沒納入夏威夷的論點很簡單，就是這個州並非北美的一部分」。

夏威夷於1959年建州，但例外情況早在十年前建立北約的「華盛頓條約」列明。雖然第5條規定了假如發生武裝攻擊任何成員國的集體自我防衛，第6條卻限制了地理範圍，「對於一個或多個締約國的武裝攻擊，被視為包括對於歐洲或北美任何締約國領土的武裝攻擊」，同時規定，任何島嶼領土必須位在北大西洋、北回歸線以北。

美國國務院發言人證實，夏威夷州不適用於第5條，但第4條規定，當任何成員國的「領土完整、政治獨立或安全」受到威脅時，成員國將進行磋商，而這一條應該涵蓋了任何可能影響夏威夷州的情況。

國務院發言人同時指出，任何納入夏威夷的條約修正案不太可能會取得共識，因為其他成員國也有領地在第5條確定的範圍之外。舉例來說，北約創始成員國的英國和阿根廷於1982年為了南大西洋的福克蘭群島開戰時，北約就沒有參與其中。

北約沒有回應CNN的置評請求，但有些專家指出，自「華盛頓條約」簽署以來，時代在數十年間發生了變化，認為可能需要重新思考今日的印太政治情勢，原因出在反制北韓侵略，以及支援任何潛在協防台灣上，夏威夷州的美軍基地都可以發揮重要作用。