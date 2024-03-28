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首爾公車罷工！勞資談判破局釀7000多公車停駛 通勤族怨趕地鐵擠爆

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓首爾市公車工會28日宣告勞資談判破局，凌晨4點正式展開罷工，市內將近98%公車停駛，這是首爾市繼2012年後遭遇大規模罷工，大批通勤市民尖峰時段人擠人搶搭地鐵。歐新社
南韓首爾市公車工會28日宣告勞資談判破局，凌晨4點正式展開罷工，市內將近98%公車停駛，這是首爾市繼2012年後遭遇大規模罷工，大批通勤市民尖峰時段人擠人搶搭地鐵。歐新社

韓聯社報導，南韓首爾公車工會28日宣告勞資談判破局，凌晨4點正式展開罷工，市內將近98%公車停駛，這是首爾市繼2012年後遭遇大規模罷工，大批通勤市民尖峰時段人擠人搶搭地鐵。

首爾市公車工會和代表資方的首爾市府於27日再度展開勞資協商，工會以勞動力外流主張時薪調漲12.7%，但是資方考量過去5年物價和工資上漲率認為「過高」，歷經馬拉松式談判仍於28日凌晨宣告破局。

首爾市區公車工會旗下65間運輸公司、約1萬8000名成員，共計7210輛首爾市公車停擺，佔總數的97.6%，嚴重影響市民通勤與外出。

罷工行動也讓不知情民眾措手不及，趕忙尋找替代交通。

地鐵站清涼里站一名66歲通勤民眾受訪表示，「看到根本沒地方站，我嚇到」，「聽到有人互相推擠和咆哮」。

對此首爾市已增加地鐵班次，延長末班車時間至凌晨2點，並且首爾25個自治區同時提供地鐵臨時免費接駁，盼緩解罷工行動造成的不便。

首爾2012年發生罷工時規模小得多，只是停駛20分鐘以示抗議。

公車 罷工 首爾

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