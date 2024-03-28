首爾公車罷工！勞資談判破局釀7000多公車停駛 通勤族怨趕地鐵擠爆

日本小林製藥公司生產的紅麴成分保健食品，在上週五發生相關食品導致腎臟疾病問題，到今天3月28日又確定有服用者死亡，截至目前已經有4人死亡、106人住院治療，「紅麴健康被害問題」仍在擴大中。目前有使用到小林製藥紅麴原料的食品、飲料，已經有至少55家廠商自主回收產品，然而到底紅麴原料出了什麼問題？確切的原因還在調查中，小林製藥初步的說法是「紅麴原料發現未知的成分」尚待化驗。日本政府在今天也同步指示成立專門調查，並且將相關資訊與世界衛生組織WHO通報，這起紅麴被害事件，已從民間企業的食品問題，變成衝擊日本社會的食安風暴

2024-03-28 12:58