防台灣有事 日擬升級港口機場

日本共同社報導，政府消息人士透露，日本計畫升級五個機場和十一個港口，將它們指定為自衛隊和海上保安廳在軍事緊急情況下使用，以因應中國大陸在周邊海域的獨斷態度及台海兩岸可能發生衝突。

這十六個機場和港口設施，包括那霸和長崎機場在內，近一半位於沖繩縣或九州南部主要島嶼，反映日本亟欲強化西南群島周邊防衛。

這項計畫預計將很快獲得有關部門主管批准，目標是在四月開始的新財政年度啟動。首年預計將撥款三百五十億日圓（約台幣七十四億元），在這些指定機場建造更長的跑道和新停機坪，供戰鬥機和運輸機使用。港口則需要新碼頭，以容納驅逐艦和其他大型船舶。

二○二二年，日本在其國家安保戰略中規定，有必要加強機場和海港等公共基礎設施功能，以便自衛隊和海上保安廳能夠更妥善因應突發情況。

儘管升級這些設施可能使當地人受益，使其用於商業物流、旅遊和災害應對，但有人憂心，在危機情況下這些地點可能成為武裝攻擊目標。

自衛隊和海保廳還將利用這些地點進行演習。管理指定設施的地方政府將與中央政府簽署文件，確定它們在常規運營和緊急情況下由自衛隊和海保廳使用。

這五個指定機場位於福岡、長崎和宮崎等四個縣，以及多數駐日美軍所在的沖繩。十一個港口中，有五個位於北海道，那裡有許多自衛隊單位，四個位於四國西部的香川和高知縣，還有兩個分別在福岡和沖繩縣。

近年來，由於釣魚台群島引起的緊張局勢，日本一直在加強西南地區防禦能力。另外，日本也憂心，接近日本西南地區的台灣可能「有事」。