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泰眾議院通過同婚法案 可望成東南亞首個同婚合法國家

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
去年6月泰國曼谷舉行同志遊行。美聯社
去年6月泰國曼谷舉行同志遊行。美聯社

法新社報導，泰國國會眾議院27日以壓倒性票數通過同性婚姻法案。此舉為泰國成為東南亞第一個認可性少數婚姻平權的國家鋪路。該法案未來還須經泰國參議院批准，以及泰王簽署後公布。

美聯社報導，該法案獲400名眾議員贊成，僅10名議員反對，2人棄權，3人未投票。

致力性少數權益的泰國進步派政黨「前進黨」議員圖雅瓦向法新社說，社會如今重視LGBT等族群權益，「現在我們終於將和其他人享有相同權益」。法案通過後，一名議員將象徵性少數的彩虹旗帶入議場中。

目前，亞洲各國僅台灣和尼泊爾承認同性婚姻；印度最高法院去年10月曾將該議題認定為要由國會處理。

泰國雖然在國際性少數社群間以友好聞名，但泰國社運人士數十年來在對抗保守派態度和價值時長期陷入苦戰。

這次通過的法案將修改泰國「民事和商事法」有關婚姻的規定，將涉及「男」、「女」、「夫」、「妻」的用語改為性別中立的用字。若順利成法，性少數配偶將在泰國首度享有遺產繼承、收養等相關權益。

同性婚姻 婚姻平權 泰國 議員

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