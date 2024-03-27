美英紐控陸 大規模網攻

美國、英國和紐西蘭先後指控，北京當局支持的網路團體針對議員和重要民主機構發動一連串攻擊。中國大陸則否認相關指控。

美英兩國官員廿五日率先展開起訴和制裁，指控北京發動全面網路間諜行動，受害人數疑達數百萬，包括議員、學者、記者等。

美英稱這個大陸駭客組織是中國國家安全部分支機構，遭鎖定的目標包括白宮人員、美國參議員、英國國會議員及世界各地批評北京的政府官員。

美國廿五日起訴七名中國駭客與湖北「武漢曉睿智科技有限責任公司」，指控他們接受中方情報部門指導，對美國進行大規模駭客攻擊，包括對重要基礎設施多起惡意網路行動。美國財政部說，這間公司和兩名中國籍人士已遭制裁。

英國官員則指控大陸駭客入侵英國議員電腦和英國選務監管機關，在英國造成數百萬人資料遭破壞。

紐西蘭廿五日也說，紐國國會系統二○二一年遭北京政府支持的團體入侵，駭客隸屬中國國家安全部。