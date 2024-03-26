兼顧電力需求與減碳 東南亞正在擁抱核電
隨著東南亞兼顧電力需求與減碳的必要性日增，泰國與菲律賓正繼續推動在未來十年興建多座核電廠的計畫，打破東南亞迄今都沒有商業營運核電廠的局面。
日經新聞報導，泰國預定今年9月發表到2037年的全國能源計劃，預料將納入小型模組化反應爐」（SMR）。官員表示，政府將尋覓潛在興建地點，裝置容量將達70千瓩（MW）。當局2000年代以來便已在討論興建核電廠，但2011年日本311大地震與福島核災，導致這些努力遭擱置，SMR的發展重燃曼谷當局對核能的戲。
SMR的發電量少於傳統反應爐，但被認為更安全，美國、英國及中國大陸等國都在競相開發，華府2022年11月表示可能提供泰國政府SMR的技術支持。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，他本月14日和美國商務部長雷蒙多會面時，討論核電的可能性，政府將研究SMR的安全性，並徵求公眾意見。
泰國推動核能，正值天然氣田蘊藏耗盡，電力需求又隨經濟快速成長，同時曼谷已承諾將在2050年達成淨零碳排，提高了以穩定電力來源取代天然氣和煤炭的必要性。
面臨類似挑戰的菲律賓，計劃在2030年代初營運一座商業核電廠，預料將以SMR為主。馬尼拉與華府去年11月簽屬民用核電協議，允許核能原料、設備及資訊移轉，美國NuScale電力公司也計劃在2031年前投資菲國多達75億美元，打造核能反應爐。
菲律賓過去曾有意在呂宋島興建核電廠，但這項計畫因為1986年的民主運動與車諾比核災而放棄，現任總統小馬可仕則打算重啟核電廠。
印尼計劃在2030年代初之前，興建裝置容量1,000~2,000 MW的核能反應爐。印尼尋求在2060年前達成淨零碳排，但目前約六成的電力來源為煤炭。
這些國家也正在採用再生能源，但這些計畫都遭遇成本等重大挑戰。
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