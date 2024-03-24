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女性第一人！40歲英國跑者征服地表最難超馬 倒數99秒衝破終點

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
世上最難的超級馬拉松越野賽「巴克利馬拉松」22日在田納西州畫下句點，40歲英國跑者芭莉絲在60小時時限的倒數99秒衝過終點線，成為將近40年賽史首位完賽的女性。取自X
世上最難的超級馬拉松越野賽「巴克利馬拉松」22日在田納西州畫下句點，40歲英國跑者芭莉絲在60小時時限的倒數99秒衝過終點線，成為將近40年賽史首位完賽的女性。取自X

英國廣播公司（BBC）報導，世上公認最艱難的超級馬拉松越野賽「巴克利馬拉松」（Barkley Marathons）22日在田納西州畫下句點，40歲英國跑者芭莉絲（Jasmin Paris）在60小時時限的倒數99秒衝過終點線，在數千名社群觀眾見證下成為巴克利馬拉松首辦將近40年來首位成功完賽的女性。

每年一度的巴克利馬拉松創辦於1986年，每年3月下旬至4月下旬在田納西州舉辦，1989年拉長賽道至100英哩（約160公里），由5圈20英哩賽道組成，在高低起伏的山巒間舉行，選手不僅要克服6萬英呎（約18,288公尺）海拔差距，相當於兩座聖母峰高度，還要在限時60小時內完賽，事全世界難度最高的超馬賽之一，

自1989年至今僅20人完賽，今年包括芭莉絲在內僅5人順利在時間抵達終點線，而且芭莉絲是賽史以來首位完賽的女選手。

芭莉絲在崎嶇山路、陡坡密林間穿行，儘管數次遭遇無路可走的窘境，依舊日以繼夜奔跑，好不容易在倒數99秒衝過終點後便因為極度疲憊累癱倒地，照片可見她的雙腿被尖銳灌木叢劃傷的痕跡。

芭莉絲先前曾表示參加巴克利馬拉松是她過去數年懷抱的夢想，「既興奮又緊張，我明白這非常困難，甚至是不可能的任務，可是這也是刺激我想參賽的原因。」

巴克利馬拉松發想自1968年暗殺金恩博士的男子厄爾雷（James Earl Ray）越獄案，這項超馬賽事每年僅開放35名選手參加，申請者必須上傳小論文，闡述自己憑什麼獲得參賽資格，獲准參賽的選手僅需繳交1.6美元（折合新台幣約51元）的報名費。

一名BBC攝影記者甚至表示自己見證「超馬賽有史以來最偉大成就」，「終點線有許多人引頸期盼，在倒數3分鐘時，我們聽到尖叫吶喊，是觀眾為芭莉絲加油打氣的聲音」。

英國 觀眾 馬拉松

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