莫斯科恐攻釀93死！俄當局飛車追逐拘捕11人 其中4人涉直接參與襲擊

俄羅斯首都莫斯科市郊的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）22日爆發恐攻事件，根據俄羅斯國家媒體的報導，4名嫌犯已經被捕。

BBC跟俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯對內情治機構「聯邦安全局」（FSB）的局長博爾特尼科夫向普亭總統報告，針對此案已經拘留了11人，其中包括4名直接參與克拉斯諾戈爾斯克番紅花城市大廳襲擊事件的恐怖分子。

根據俄羅斯聯邦偵查委員會發布消息，初步確定恐攻事件已造成93人死亡。

衛報在即時更新指出，俄羅斯聯邦議會下院「國家杜馬」議員Alexander Khinshtein稍早在社群媒體平台「紙飛機」透露，經過一場飛車追逐，有2人在布良斯克州被捕。