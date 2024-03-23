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劍指「基輔有策動恐攻嫌疑」 俄前總統痛批：必須摧毀兇嫌「以死償死」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯莫斯科西郊的番紅花城市大廳22日爆發恐攻事件，一名俄羅斯聯邦國家近衛軍士兵當時正在確保一個區域。美聯社
俄羅斯莫斯科西郊的番紅花城市大廳22日爆發恐攻事件，一名俄羅斯聯邦國家近衛軍士兵當時正在確保一個區域。美聯社

俄羅斯首都莫斯科市郊的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）22日爆發嚴重恐攻事件，截至目前至少60人死亡、近150人受傷，兇嫌尚未全數落網。前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫上網發文，堅稱必須毫不留情追捕主謀與槍手，要他們「以死償死」。

俄羅斯官媒RT報導，梅德韋傑夫當晚在社群媒體平台「紙飛機」發文，向罹難者家屬表達慰問，同時鼓勵傷者的親人，接著寫道，「恐怖分子只能理解回敬的恐怖，若是不以武力反擊武力，以及完全處決恐怖分子跟針對他們家人鎮壓，審判或調查都將無濟於事」。他還指出，這是「世界經驗」。

梅德韋傑夫接著表示，「如果經確定這些人是基輔政權的恐怖分子，就不可能差別對待他們和他們的意識形態啟發者，必須找出他們所有人，以恐怖分子加以無情地摧毀，包括犯下這種暴行的國家官員」。

梅德韋傑夫最後寫道，「以死償死」（Death for death）。

RT指出，梅德韋傑夫的措辭呼應了俄羅斯總統普亭1999年的一次講話。當時，普亭是新獲上任總理，即將在北高加索發動反恐行動。據每日電訊報轉述，他當時跟記者描述了自己的反恐戰略，「我們將追捕恐怖分子到天涯海角。如果在機場，那就追到機場。如果我們在廁所找到，那麼我們就會在戶外廁所宰了他們。就這樣，結案」。

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