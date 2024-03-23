聽演唱會衰遇恐攻… 俄女「倒地裝死」逃死劫 目睹鄰座女遭射殺
俄羅斯莫斯科外郊「克洛庫斯音樂廳」22日爆發近10年來最嚴重的恐怖攻擊事件，造成至少60人罹難，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案。一名倖存者回憶，她當時因受傷倒地，親眼目睹身旁一名女子遭到殺害，自己則是靠裝死才逃過一劫。
俄新社等報導，一名倖存的年輕女子在莫斯科西北方的希姆基（Khimki）醫院病床上受訪指出，「他們（恐怖分子）站在出口時看見我們，其中一些人跑回來，開始對人群開槍。我倒在地上裝死，但我旁邊的女孩被殺了。」
槍手掃射後發生爆炸，音樂廳燃起熊熊大火，該名女子提到，隨著火勢加劇，恐怖份子把會場大門關上，但沒有鎖門，她過了一段時間後設法爬出會場，但四處瀰漫濃煙且周圍空無一人，她才逃到戶外。
截至目前槍手仍在逃，俄羅斯當局正展開大規模搜捕行動，警告莫斯科及郊區居民留意槍手蹤跡。俄羅斯政府尚未確認犯嫌身分。
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