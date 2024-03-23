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英外相卡麥隆：台若遭封鎖 全球災難

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
英國外交大臣卡麥隆表示，台灣周邊若遭封鎖，對全球經濟將造成災難效應。（路透）
英國外交大臣卡麥隆表示，台灣周邊若遭封鎖，對全球經濟將造成災難效應。（路透）

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）廿一日刊出英國外交大臣、前首相卡麥隆專訪。他表明，「我們不想看到任何片面改變中國和台灣之間情勢的行動」，「若發生像封鎖的事情，無疑將絕對有災難性影響，不僅台灣、全球經濟也無法倖免」。

廿二日在澳洲阿得雷德舉行英澳外交、國防二加二會談（ＡＵＫＭＩＮ），商討俄烏戰爭等廣泛議題，會後聲明強調台海和平穩定重要，鼓勵不以威脅或武力脅迫方式，和平解決兩岸議題，除支持台灣有意義參與國際組織，英澳將持續深化和台灣在經貿、科技的交流。

廿一日正訪澳的卡麥隆以全球爆發的多場衝突，例如俄羅斯總統普亭下令侵烏、加薩以哈戰爭及緬甸內戰，以及北京的擴張計畫、尤其與台灣有關的部分為例，示警世界目前處於多年來更危險的境地。他擔憂國際社會進入「戰前」時期，因此亟需彼此長期往來的友好國家密切合作，像英澳，特別是在中國比過去更獨斷專行的背景下。

卡麥隆說，「我們想在能和中國交往的領域彼此往來，像氣候變遷」，但顯然中方的行為在有些面向很具挑戰性，諸如香港與近年來對待澳洲的方式。他還說，澳英美三方安全夥伴關係可在印太對中國野心構成關鍵的嚇阻力。

廿二日在舉行ＡＵＫＭＩＮ前，坎培拉宣布，接下來十年將對英國工業界投入四十六億澳幣（台幣約九七六點六億元），加快打造ＳＳＮ–ＡＵＫＵＳ核動力潛艦。美英助澳取得部署和建造傳統與核動力潛艦技術及能力，是ＡＵＫＵＳ協議的第一支柱，日經亞洲同日報導稱，這是美英澳三國在印太地區抗中的作為之一。

此外，美國副國務卿坎伯廿一日對日媒提到，美日領袖在預定四月舉行的高峰會，可望商討日本怎樣能和ＡＵＫＵＳ在技術上合作。他表示，美日夥伴關係幾乎從未像現在般強健又牢固，這無庸置疑。

ＡＵＫＵＳ協議的第二支柱是美英澳在取得先進作戰能力上合作，包含ＡＩ與高超音速技術。坎伯直言，日本明顯已表明，其現階段對第一支柱不感興趣。但日方可在追求安全和技術上帶來所需的重要能力，促進共同目標。

另據日本共同社廿一日報導，日本陸上自衛隊當天在沖繩縣宇流麻市新成立地對艦飛彈連，並在距台灣最近的該縣與那國島部署電戰部隊，這是沖繩首度部署反艦飛彈連，旨在因應潛在的「台灣有事」。

卡麥隆 日本 澳洲

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