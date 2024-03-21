美建立間諜衛星 俄：視為攻擊目標

SpaceX最近與美國政府合作，研發偵測衛星以增強地面觀測能力，令俄羅斯氣急敗壞！莫斯科當局指出，美國情報部門利用SpaceX建造間諜衛星計畫，將對太空安全帶來隱憂，而若該計畫持續進行，俄羅斯將視其衛星為合法攻擊目標。

SpaceX建間諜衛星網絡<

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《半島電視台》報導，馬斯克的航太公司SpaceX以美國情報機構簽訂的機密合約為基礎，正在建立一個由數百顆間諜衛星組成的網絡，並稱之為「星盾」（Starshield），而SpaceX與國家安全機構的關係也不斷加深。

但俄羅斯政府警告，美國情報機構利用SpaceX等商業衛星運營商的行為，此舉動使其衛星成為合法的攻擊目標。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃也在聯合國大會上發表題為「太空科學與技術促進和平」的決議草案，強調從國際層面而言，決不允許以民間太空系統對俄羅斯施加軍事壓力。

軍事性報復措施

《路透社》指出，消息人士稱，如果該計畫成功，將能夠迅速發現全球各地地面目標的活動影像，並為美國情報及軍事部門提供幫助，明顯提升發現潛在威脅的能力，而其「低軌道衛星系統」旨在支援地面部隊。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，美國政府正與民間單位合作，要擴大其太空軍事的野心，而這類系統將成為「報復性合法目標，包括軍事性報復措施」。

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