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英澳簽署新國防協議 軍隊互駐紮訓練

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英澳防長21日簽署包括「駐軍地位協定」的國防合作協議。（Photo by Benjamin Elliott on Unsplash under C.C License）
英澳防長21日簽署包括「駐軍地位協定」的國防合作協議。（Photo by Benjamin Elliott on Unsplash under C.C License）

為遏阻亞太地區的軍事擴張，英澳簽署國防合作協議，未來雙方軍隊將更容易相互駐紮！英澳防長21日簽署包括「駐軍地位協定」的國防合作協議，不只有助於雙方軍隊前往對方國家受訓，更能夠強化AUKUS成員國的相互合作。

駐軍地位協定

路透社》報導，英國外交大臣卡梅倫和國防部長沙普斯21日與澳洲國防部長馬勒斯舉行年度會談，並簽署一項新的國防合作協議，其中包括「駐軍地位協定」，旨在使兩國士兵未來更容易在雙方國家部署和行動。

「我們需要比以往任何時候都做好更多準備，尤其立場也要改變。」沙普斯會後表示，「駐軍地位協定」要求兩國遭受威脅時要相互協商，尤其現今軍事共同行動的需求相當緊迫，世界也已經從戰後（post-war）轉向戰前（pre-war）。

英澳軍事密切合作

ABCnews》指出，該協議使英澳兩國以維護基於規則（rule-based）的全球秩序。馬勒斯在書面聲明中表示，隨著世界變得更加複雜和不確定，我們將繼續密切合作，支持基於規則的全球秩序，「澳洲與英國的關係充滿活力且持久。」

美英澳之間的AUKUS協議，旨在遏阻中國在亞太地區的軍事擴張，並承諾協助澳洲打造一支核動力潛艦艦隊，而這次簽署的國防合作協議，澳洲軍隊將能更容易在英國核潛艦上受訓，或讓英國軍隊更容易駐紮在澳洲。

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