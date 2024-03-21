任越南國家主席僅1年 武文賞涉貪下台

越南國家主席武文賞上任僅一年出頭，就因受到貪腐案波及請辭。越南共產黨中央委員會廿日開會討論，同意他辭去黨職與公職。

越南國家通訊社「越通社」報導，根據越共中央檢查委員會與職能機構的報告，武文賞違反黨章與黨規，「違規行為與缺失引發惡劣輿論，影響了黨、國家和個人的聲譽」，因此請辭。越共黨中央同意他辭去中央政治局委員、中央委員、越南國家主席及國防與安全委員會主席等職務。

越南國會廿一日將召開會議，同意武文賞請辭並盡快選出新任國家主席。越共官方聲明中並未詳述武文賞違規與缺失的細節，但近來越南多名高官落馬，都和貪腐有關。

武文賞兩名舊部、廣義省前後兩任省長近日因受賄罪落網，貪腐事件發生在他擔任廣義省委書記期間。此外，越南福山集團因「違反會計規定造成嚴重後果」受到調查，公安部近來陸續逮捕一些遭福山集團董事長阮文後指控受賄的省級官員，多人來自武文賞曾主政的廣義省。

武文賞去年三月二日出任越南「四大支柱」之一的國家主席，當時年僅五十二歲，也是越共中央政治局最年輕成員，外界認為他能迅速爬升，主要得力於越共總書記阮富仲，更被視為是阮富仲屬意的接班人。但由阮富仲親自部署指揮的反貪腐運動，連武文賞都遭牽連下台，顯示越共反腐沒有禁區，也暴露越共選才用人制度的缺失。

武文賞的前任阮春福去年因新冠疫情期間的一連串貪腐案負起政治責任，自請退休。國家主席在越南權力位階排名第三，在以黨領政的越南屬於象徵性職位，但連續兩名國家主席因牽涉貪腐下台，且武文賞就任剛滿一年，政府高層頻頻換人，已引發越南商界和外資不安。

路透報導，武文賞將下台的消息十八日開始流傳後，越南胡志明市證交所當天一開盤就下跌近百分之三。證券商大宇未來資產說，本周前兩天越南外資賣超八千萬美元。

一名駐越南的外國企業顧問稱，武文賞下台讓越南官員們對反貪腐運動的進展更加焦慮，可能會導致政策推動和行政決策進一步放緩。雖然越南在關鍵政策的立場不會改變，但期盼政治穩定的投資人不會樂見兩任國家主席相繼提前下台。