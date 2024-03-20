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南韓化學貨船「載980噸丙烯酸」海上翻覆！11船員落海 7人待救

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，7名船員待救。取自YouTube
一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，7名船員待救。取自YouTube

日本《FBS福岡放送》報導，根據日本門司海上保安部消息，山口縣下關市的六連島附近海域於當地時間今天上午7時左右，一艘載送化學物質的南韓籍船隻因天候惡劣發生翻覆，當局緊急出動直升機和4艘巡邏艇展開救援，船上共有11名船員。

報導指出，船上11名船員包括2名南韓人、8名印尼人和1名中國人。截至當地時間11時30分，其中有4人已經被直升機救出，並被送往醫院治療，傷勢狀況仍不明；其餘7名船員則下落不明，目前救援行動仍在持續中。

報導指出，該艘南韓籍的貨船載送著980噸的丙烯酸（又稱壓克力酸），尚不確定是否有化學物質外洩情況。

福岡地方氣象台已發布警告山口縣等九州北部地區出現強風巨浪，敦促民眾20日下午前外出小心。

南韓 日本 福岡

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