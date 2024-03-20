新任期首度出訪？普亭擬五月赴陸

路透十九日引述五名匿名知情人士報導，俄羅斯總統普亭五月擬訪問中國大陸，與大陸國家主席習近平晤談，這可能是普亭新總統任期首次出訪。

其中一名知名人士說，普亭訪中可能落在五月下半；另有二人透露，普亭訪中日期應會早於習近平計畫中的歐洲行。

普亭十七日才在無實質競爭者的總統大選中壓倒性贏得另一個六年任期。多個西方國家抨擊選舉不公平且不民主，不過，中國、印度和北韓等國均恭賀普亭勝出，凸顯俄國二○二二年侵烏後，地緣政治裂痕擴大。

克里姆林宮說，各項總統出訪資訊會在時程更近時公布；中國外交部未立即回應路透。

報導指，美國和其盟國對俄、中實施制裁之際，中國近年和俄國強化貿易和軍事連結。二○二二年俄軍全面入侵烏克蘭前幾天，普亭曾造訪北京，俄中當時宣布彼此「上不封頂」的夥伴關係。

外交官和觀察人士先前預測，普亭連任後會以中國作為出訪首站。普亭預計五月七日正式就任下一任期。

普亭十八日在其競選總部發表勝選談話，特別提到大陸與習近平，表示兩國過去廿年來相輔相成，「我與中國國家主席間的個人友誼也是一份助力」。普亭說，接下來幾年俄中關係將進一步加強，以共創雙贏與造福兩國人民。

路透引述中國海關資料指出，中俄貿易在去年一月至十一月達到二一八二億美元，超過兩國所設定以二○二四年為期提高雙邊貿易額至二千億美元以上的目標。

習近平二月曾與普亭通話，表示中俄都應堅決反對外部勢力干預內部事務，此話劍指美國。