普亭獨攬大權 再迎6年任期代表什麼？5大挑戰解讀俄羅斯動向

挑戰一：烏克蘭戰爭

戰爭是否會進一步升級以及何時才會停止？ 俄羅斯控制著烏克蘭近五分之一的領土，但戰場局勢自2022年底以來幾乎沒有變化。普亭沒有提出明確領土目標，但他的盟友梅德韋傑夫上個月表示，俄羅斯的目標是蠶食烏克蘭更多領土，其中包括奧德薩，最終的目標則是基輔。

普亭可以讓戰爭持續下去，他認為時間站在他這邊，可以等待11月美國大選結果出爐。今年2月，俄軍佔領了阿夫迪夫卡（Avdiivka），取得了9個月來的首次進展。普亭表示將進一步施壓。由於美國的一項大規模援助計劃在國會被擱置，烏克蘭的彈藥已經所剩無幾，而俄羅斯則因西方的不和和決心動搖的跡象而受到鼓舞。

普亭在2022年9月下令徵召30萬軍人。今後他還可以通過開展新的軍事動員造成局勢升級。不過第一波軍事動員在俄羅斯國內並不受到歡迎，正相反，數十萬俄羅斯人逃往國外躲避軍事動員令。克里姆林宮也一再表示沒有必要重蹈覆轍。

普亭當然也可以尋求談判。俄羅斯表示，這必須按照其條件進行，也就是對其控制的烏克蘭被佔領土予以承認，但基輔方面表示永遠不會接受這一點。路透社上個月獨家報導稱，普亭已向華盛頓發出訊號，表示他準備同意停火，將戰爭凍結在目前的戰線上。在中間人接觸後，華盛頓拒絕了這一要求。

挑戰二：貿易和能源

由於制裁和北溪天然氣管道的爆炸，俄羅斯失去了利潤豐厚的歐洲大部分能源市場。三個主要項目的進展將決定俄羅斯推動貿易東移的策略是否能夠成功。

土耳其有意打造俄歐天然氣樞紐，俄羅斯將可以通過土耳其向歐洲供氣。

俄羅斯有意修建「西伯利亞力量2號」輸氣管道，經蒙古計劃每年向中國輸送多達500億立方米天然氣。

北極冰川的融化讓北極航線得以擴展，將俄羅斯與挪威邊境附近的摩爾曼斯克與阿拉斯加附近的白令海峽連接起來。

挑戰三：核武器

《新削減戰略武器條約》對俄羅斯和美國可部署的戰略核彈頭數量做出了限制，該條約會在2026年2月到期。如果該條約失效，美俄雙方都可以無限制地擴大各自的核武庫。普亭表示，俄羅斯必須最大限度地提高國防開支的回報，以防止美國像在冷戰期間削弱蘇聯的軍備競賽中那樣「耗盡」如今的俄羅斯。普亭表示，俄羅斯正在繼續開發「幾種新型武器系統」，同時否認美國關於俄羅斯計劃在太空部署核武器的說法。

普亭暗示俄羅斯可能會恢復核試驗，但前提是美國首先恢復。俄羅斯表示已准備好與美國進行「戰略對話」，但這必須包括影響其安全的所有問題，也包括烏克蘭問題。

挑戰四：俄羅斯國內經濟

得益於軍工生產的大幅增長，1月份俄羅斯經濟同比增長4.6%，但勞動力短缺和生產率低下也帶來了一系列問題。國防和安全在俄羅斯預算的佔比達到40%，擠壓了教育和衛生等其他領域的投入。特別是在國防工業集中的地區的工資水平普遍上漲。但普亭未能兌現2018年做出的讓生活水準方面實現「決定性突破」的承諾，過去十年來實際收入總體停滯不前。

近期的首要任務是降低7.6%的通貨膨脹率，並減輕預算壓力。普亭表示，這將意味著企業和富人的繳納的稅率更高。此外，他希望通過支持家庭的措施來提高預期壽命並提高出生率，努力扭轉長期人口下降的局面。

挑戰五：更新老化的團隊

普亭團隊中很多高官都已經是老年政治人物，例如俄羅斯聯邦安全局局長亞歷山大·博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov，72歲），外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）（即將74歲），國防部長紹伊古（68歲）和俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫（68歲）。普亭長期以來一直不願意改組團隊，批評者指責他看重忠誠而非能力。

不過現在也出現值得關注的年輕一代，包括俄羅斯聯邦議會下院「國家杜馬」主席維亞切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin，60歲），農業部長德米特里·帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev，46歲），普亭最信任的前保鏢、圖拉地區州長阿列克謝·久明（Alexey Dyumin，51歲）以及46歲的普亭·尤里耶維奇（Boris Kovalchuk）。尤里耶維奇是普亭的商人朋友尤里·科瓦爾丘克 (Yuri Kovalchuk) 的兒子。鮑里斯·尤里耶維奇這個月剛剛辭去了俄羅斯國際統一電力系統公共股份公司（Inter RAO Group）負責人的職務，開始在總統府效力。

（路透社）

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