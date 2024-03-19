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工業畜牧產量增、牲畜受盡虐待 環團籲全球銀行停止融資

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
工業畜牧業導致氣候變遷，並讓無數牲畜在畜養時受盡虐待，各大銀行卻持續給予資金挹注，引發環團強烈批評。示意圖／美聯社
工業畜牧業導致氣候變遷，並讓無數牲畜在畜養時受盡虐待，各大銀行卻持續給予資金挹注，引發環團強烈批評。示意圖／美聯社

工業畜牧業導致氣候變遷，並讓無數牲畜在畜養時受盡虐待，各大銀行卻持續給予資金挹注，引發環團強烈批評！英國環保團體Feedback的報告中顯示，包括美國銀行、巴克萊銀行和摩根大通等主要銀行，正大幅增加對工業畜牧業的融資，導致全球肉類和乳製品產量大增，為可持續性生產帶來隱憂。

停止融資工業畜牧

衛報》報導，英國環保團體Feedback研究指出，2015年至2021年間，全球肉類產量增加9%、乳製品產量增加13%。此期間，全球排名前55的工業畜牧公司，平均每年獲得770億美元的信貸，為工業畜牧帶來重要貢獻。

該報告強調工業化畜牧業的危險性，包括氣候變遷、森林砍伐、虐待動物、生物多樣性喪失和公共衛生問題等隱憂。Feedback政策及活動經理鮑曼呼籲，金融機構應停止為工業化畜牧業提供資金，以減輕其對環境的影響。

為實現《巴黎氣候協定》目標，報告中也引用多名專家調查，強調全球畜排放量需於2025年達到峰值，並於2036年前減少61%，尤其富裕國家的減排速度要更有效率。

糧食系統需轉型

為屠夫提供資金》報告中指出，違規最嚴重的五家畜牧公司，於2015年至2022年間共獲得216億美元的融資，而每年合計排放溫室氣體達5.95億噸，遠高於英國和愛爾蘭的總排放量。「如果糧食系統不轉型，僅農業排放就會使全球升溫超過1.5°C。」

鮑曼強調，他們（工業畜牧業）大量生產非永續性的肉類和乳製品，以保護其核心業務的利潤。因此，「取消融資資助是銀行唯一保護環境的選擇。」

圖說：Feedback政策及活動經理鮑曼呼籲，金融機構需停止為工業化畜牧業提供資金，以減輕其對環境的影響。（Photo by Neil Bates on Unsplash under C.C License）

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巴黎氣候協定 氣候變遷 溫室效應 美國 英國

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