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背後有伊朗撐腰…葉門叛軍攻擊商船不妥協 美軍籲各國強力鎮壓

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
圖為葉門叛軍「青年運動」成員。歐新社
圖為葉門叛軍「青年運動」成員。歐新社

「即使折損再多無人機，「青年運動」叛軍還是繼續騷擾紅海，需要更多國家一起剿滅他們！」英國媒體BBC記者登上美國艾森豪號航母時，船上的軍人這樣說。船上美軍也提到，葉門的「青年運動」叛軍雖然以商船為主要攻擊目標，但因為背後有伊朗撐腰，叛軍似乎沒有停止來襲的一天。

叛軍炸彈攻勢很密集

根據《英國廣播公司》報導，英廣記者從去年11月起登上美國在紅海巡防的艾森豪航母，對美軍因應「青年運動」叛軍飛彈與無人機騷擾的行動進行貼身採訪。報導船長羅爾在清點他們在執行任務時遇過的攻擊：炸彈從反艦飛彈、巡航導彈、不明飛行物、無人船與無人小潛艇，無人載具上攻擊。

但因為航母上有F-18戰鬥機，因此威脅都能及時被排除，但羅爾也說，「青年運動」叛軍帶給美國海軍的挑戰是二戰以來最強的，每天都會遭遇攻擊且不分晝夜。航母的控制台指揮官、芙毅超過30年的席達克說，這是他服役以來部署過最多次飛行任務的戰鬥。

雖然「青年運動」叛軍的飛彈時速高達音速的三倍，但除了航母以外，周圍的護衛艦可有效追蹤飛彈與擊落之，但無法全部都攔截到，因此還是有少數商船遭到擊沉或損害。航母團指揮官明戈茲表示，美軍的打擊還是有效的，紅海雖然仍在叛軍威脅下，航運並未完全停擺。

美盼國際共剿叛軍

但由於拜登不希望在紅海另開大戰場，尤其美國今年要舉行選舉，美軍除了攔截飛彈、無人機與轟炸叛軍駐地，很難有進一步行動。

此外，航母團每個月光是伙食開銷就要2百萬美元，雖然船上多數士兵表示要待多久可以待多久，但客觀條件並不允許。上校希爾表示，雖然有英軍聯合作戰，但「青年運動」組織背後有伊朗撐腰，需要更多國際力量協助美國打擊叛軍。

土耳其通訊社》提到，紅海過去承擔全球20%的貨運量，但自從以哈衝突爆發後，葉門的「青年運動」叛軍因為支持同樣背後有伊朗扶持的哈瑪斯，因此在11月開始以無人機與飛彈騷擾紅海商船，導致多數船隻改從南非前往亞洲。

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紅海 美國 飛彈

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