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不從就開罰 澳要求臉書等社媒協力對抗恐怖主義

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導
澳洲主管機構今天對 YouTube、X、臉書（Facebook）、Telegram和Reddit等社群媒體平台發出法律信，要求交出消除恐怖主義內容的相關資訊。美聯社
澳洲主管機構今天對 YouTube、X、臉書（Facebook）、Telegram和Reddit等社群媒體平台發出法律信，要求交出消除恐怖主義內容的相關資訊。美聯社

澳洲主管機構今天對 YouTube、X、臉書（Facebook）、Telegram和Reddit等社群媒體平台發出法律信，要求交出消除恐怖主義內容的相關資訊。

電子安全委員會（e-Safety Commission）表示，擔心這些平台在阻止極端分子利用直播、演算法和推薦系統來召募用戶方面做得不夠。

2022年以來，電子安全委員會有權要求大型科技公司提供相關資訊，說明平台上非法內容氾濫程度，以及平台防止相關內容散布的措施，若不遵守規定，可能遭到巨額罰款

電子安全委員會委員葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，暴力極端主義團體最常使用Telegram來召募人員。

路透社請總部位於杜拜的Telegram發表看法，並未獲得回應。

葛蘭特接受路透社訪問時表示：「我們不知道他們是不是真有足夠的人員和資源來回應這些通知，我們拭目以待。」

澳洲 社群媒體 罰款

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