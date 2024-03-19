梅花評論：習近平訪問法國能促和俄烏嗎？

根據《彭博新聞》報導，大陸國家主席習近平有望五月間訪問法國，出席中法慶祝建交六十周年的重大活動。法國總統馬克宏已經計畫在巴黎接待來訪的習近平，雙方屆時可能討論貿易問題與俄烏戰爭。

去年馬克宏訪華時對習近平提出邀請，今年巴黎舉辦奧運，且正逢中法建交60週年，具有多重意義。雖然目前北京外交部尚未對此做出回應，習近平出席的機率很高，主要還是因為今年國際政治變數太多，穩住中歐關係會是北京的重點工作。除了前述的俄烏戰爭和貿易問題外，面對美國總統大選川普可能上台，中法都希望建立穩定的對話關係也是一大重點。

中法兩國貿易最近發生不少摩擦，由於中國不是法國車的重要市場與生產基地，法國對中國電動車的打壓就比德國積極。巴黎修改電動汽車相關補貼規定，基本上將中國汽車企業排除在外，引起中國的不滿。但是中國並沒有大動作反擊，反而挑了一些奢侈品或高級酒類作為報復對象。例如對原產於歐盟的白蘭地等烈酒產品展開反傾銷調查，白蘭地在中國市場仍屬小眾，去年前11月，中國進口15.7億美元如干邑白蘭地一類的蒸餾葡萄烈酒，但同期出口到歐盟的電動車價值高達127億美元，顯然中方想要保留談判空間，並沒有對等報復。如果習近平成行，這部分很可能也當作伴手禮，順手解決。所以俄烏戰爭才是重點。

俄烏戰爭今年將來到轉折點，在戰場上，烏克蘭反攻取回失地的機會渺茫。除了彈藥不足外，最大的隱憂還是兵員不足的問題。俄烏戰爭應用了 一些新進科技如無人機和衛星通訊，但是實際戰場較量卻是類似一次大戰的壕溝戰、陣地戰，造成大量的人員傷亡。光是這一點，烏克蘭也就無以為繼，再堅持下去，損失的恐怕不只是五分之一的國土，而是幾個世代的流失。眼見戰場上的殘酷，教宗才會呼籲要有「舉白旗」的勇氣。

美國的態度也在改變，不只是共和黨控制的眾議院杯葛拜登600億美元援烏計劃。拜登政府的人事調整也在釋放戰略轉變的可能訊息。一樣對俄國強硬的鷹派負國務卿紐蘭(Victoria Nuland)退休，國務卿部林肯在宣布她去職的聲明中六下一段值得玩味的話。他說，紐蘭留下的政治遺產將會是美國外交學學生研究的重要對象。這是否暗示，過去對俄國強硬路線的到了調整的時刻。俄烏戰爭給中國帶來的戰略機遇是這些反俄鷹派所始料未及的。

調停俄烏的歐亞特使李輝最近才結束訪俄烏及歐洲大國行程。西方媒體懷疑他穿梭外交的成效。西方一直認為北京在俄烏戰爭中不夠中立，給予俄國經濟支持，讓俄國挺過西方的經濟制裁。事實上，不只中國，連印度、土耳其都和俄國的貿易額大增，西方很難用這個理由阻止北京在俄烏戰爭中的調停角色。調停的難處還是在美國的態度。如果美國、歐洲大國的態度有所鬆動，烏克蘭未必不會接受北京的調解。更重要的是要找出立場中立且有份量的調停者，還真的不多。因此，習近平如果到訪法國，會不會順便訪問周邊幾個大國，或是與澤倫斯基來一場線上甚至線下的峰會，都有可能給俄烏戰爭帶來一點和平訊號。而這也是改善中歐關係的一環。

不過，如前述的中歐關係重點還是最重要的美國因素。去年馬克宏訪問北京，對於歐洲戰略自主有一些說法，現在川普對北約盟國的態度讓他得到更多的支持。北京一再鼓勵歐洲走戰略自主之路，對法國的經營自然是重中之重。所以面對可能的川普2.0時代，中法戰略的合作與理解應該遠比經貿議題與俄烏戰爭重要許多。

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