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談納瓦尼猝死 普亭「原本要放人」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

俄羅斯總統普亭十七日在總統大選最後一天投票日，首次公開談論俄國知名異議人士納瓦尼二月在北極圈監獄猝死事件。普亭聲稱，納瓦尼死前幾天，他原本準備放人。這也是普亭多年來第一次公開提到其頭號批評者納瓦尼。

普亭在電視記者會說，納瓦尼去世，「這很可悲」，「這個曾與我交談的人，還沒服刑完畢」。普亭並指稱，四十七歲的納瓦尼死前幾日，才有幾位幕僚提議，可用他交換某些正身陷西方國家監獄的俄國人士，而且「我已同意」，前提是他終身不得回到俄國。

納瓦尼支持者號召反普亭選民響應「『午』逆蒲亭」行動，十七日正午前往各地投票所排隊，用選票表達抗議或給當局找點麻煩，作法包括投無效票、在選票寫上「納瓦尼」，或把票投給普亭以外候選人。

普亭指出，執法機構將會對投廢票民眾採取行動，「必須對這種人加以處理」，他並表示相關行動「毫無作用」。

華爾街日報十八日報導，普亭前述說法證實，以納瓦尼作為換囚條件的討論，在他身亡前已進入最後階段，但仍無法解釋為何他在可能換囚前夕猝逝。

此前幾個月來，納瓦尼二○一一年成立的俄國「反貪腐基金會」就持續推動換囚協議，即以納瓦尼和兩名被關押在俄國的美國公民，交換德國政府釋放俄國聯邦安全局殺手柯拉希可夫，此人正因謀殺一名車臣人被定罪。

美國官員已表示，美德曾商討前述換囚方式，但還沒向克里姆林宮提起。關在俄國的美國人包括華爾街日報記者格什科維奇，因被控當間諜被捕，以及同樣因間諜罪名被判刑十六年的美國前陸戰隊員惠蘭。

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