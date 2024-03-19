得票率逾87% 普亭5任俄總統

俄羅斯總統大選為期三天的投票十七日結束，俄國中選會宣布，完成全部計票後，現任總統普亭得票率達破紀錄的百分之八十七點二八，超越他上屆二○一八年的七成七，成功連任，也是他第五度當選總統，任期六年。

超過七千五百萬俄國選民投票支持普亭，其他三名總統候選人得票率都不到百分之五。這次選舉投票率百分之七十七點四四，也創新高。

CNN指出，普亭壓倒性大勝傳遞一項訊息，就是對烏克蘭發動戰爭獲得民意支持。紐約時報指出，選舉結果強化並鞏固普亭對俄國領導高層和國內的掌控。

執政時間將超越史達林

二○二○年俄國修憲後，總統任期屆數重新計算，讓現年七十一歲的普亭可自今年起再選兩任，可執政至二○三六年，屆時他八十三歲，比一九五三年去世的蘇聯領袖史達林執政廿九年還久，成為自十八世紀凱薩琳大帝以來，在位最長的俄羅斯領袖。

普亭十八日在其競總發表勝選談話，表示「當我們團結起來的時候，無論誰想恐嚇我們，歷史上從來沒有人成功過，現在沒有成功，將來也永遠不會」。

他特別提到中國大陸與去年三月曾訪俄的大陸國家主席習近平，表示兩國過去廿年來相輔相成，「我與中國國家主席間的個人友誼也是一份助力」。

普亭說，接下來幾年俄中關係將進一步加強，以共創雙贏與造福兩國人民。普亭重申，台灣是中國不可分割一部分，對北京不友善的國家或人士企圖拿台灣尋釁，注定徹底失敗。

大陸官媒央視報導，習近平致電普亭祝賀，提到「相信在您領導下，俄國一定能獲得國家發展建設的更大成就」，中方高度重視中俄關係發展，願和俄方保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略合作夥伴關係。大陸外交部發言人林劍說，中方高度讚賞普亭對台灣問題立場的表態。

北韓領袖金正恩也致電普亭道賀。兩人去年九月在俄國遠東地區舉行領袖會談。

西方國家批評「偽選舉」

西方國家則批評，這場選舉不合法也不公平。白宮國安會發言人說，普亭將反對派人士關起來，不讓別人跟他競爭；英國外交大臣卡麥隆在社群媒體Ｘ寫道，這是場「偽選舉」，在烏克蘭俄占區舉行選舉無效且違反國際法。歐盟領頭羊之一的德國，其外交部也在Ｘ發文，點名普亭根本該在荷蘭海牙國際法院受審。烏克蘭總統澤倫斯基譴責普亭權慾薰心，是個為了終身統治而無惡不作的獨裁者。