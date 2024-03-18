西方冷對俄大選結果 普亭再提「第三次世界大戰」

（德國之聲中文網）據中國央視報道，3月18日，中國國家主席習近平致電普亭，祝賀他當選連任俄羅斯聯邦總統。習近平說，普亭再次當選，充分體現了俄羅斯人民對他的支持。他強調中國高度重視中俄關系發展，願同俄羅斯保持密切溝通，推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關系持續健康穩定深入發展。

據朝中社18日報道，朝鮮領導人金正恩也向普亭致電祝賀。向俄羅斯總統連任發出祝賀的還有委內瑞拉總統馬杜羅，以及尼加拉瓜和塔吉克斯坦的國家領導人。

根據出口民調，普亭獲得了近88%的選票。有關結果出爐後，普亭在莫斯科舉行新聞發布會，感謝俄羅斯民眾的支持，並再次對北約發出"世界大戰"的威脅。

在被記者問到俄羅斯與北約發生沖突的風險和可能性時，普亭回應稱"現代世界一切都有可能"。他說："每個人都很清楚，（若北約和俄羅斯發生沖突），距離第三次世界大戰只有一步之遙。我想沒有人希望看到這種情況。"

普亭還表示，莫斯科知道已經有北約的軍人被部署在烏克蘭。但他沒有提供明確的證據，只是說俄軍在戰場上聽見有人講英語和法語。

西方無人祝賀

西方各國紛紛指責俄羅斯總統選舉缺乏自由公正。美國白宮國家安全委員會發言人周日表示，俄羅斯總統普亭"監禁其政治對手並阻止其他人與其競爭"，這場總統選舉"顯然既不自由也不公正。"

德國外交部的X賬號發文稱，"這場假選舉既不自由也不公正，其結果不會讓任何人感到意外。"貼文還指出："普亭的專制統治建立在審查、鎮壓與暴力之上，俄羅斯在烏克蘭被佔領區進行的所謂'選舉'是無效的，也再一次違反了國際法。"

德國總統發言人對柏林《每日鏡報》證實，聯邦總統施泰因邁爾不會致函祝賀普亭當選。2018年普亭上一次勝選連任的時候，施泰因邁爾曾向他表示祝賀。

法國外交部指出，普亭的再次當選是在壓制公民社會的背景下發生的，並贊揚了"對其基本政治權力受到侵犯進行和平抗爭的眾多俄羅斯民眾的勇氣"。

英國外交大臣卡梅倫周日也批評俄羅斯的選舉缺乏"自由和公正"。卡梅倫在X平台發文稱，在烏克蘭領土舉行的"非法"選舉，表明俄羅斯對尋找和平之路不感興趣。

波蘭外交部周日在一份聲明中表示，"俄羅斯的總統選舉不合法、不自由、不公平"，聲明稱，投票是在"嚴厲鎮壓的背景下"在被佔領的烏克蘭地區進行的，此舉違反了國際法。

烏克蘭總統澤連斯基稱，普亭"再次模擬了一場選舉"，並認為"為了延續他個人的權力"，普亭會不擇手段。澤連斯基表示，這位"俄羅斯獨裁者"必須被送上海牙國際刑事法庭。

（綜合報道）

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