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英國三成人愛賭博 AI讓民眾更上癮

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國去年9到12月，就有近3成的民眾接觸線上賭博，人工智慧恐進一步加劇狀況。（網路截圖）
英國去年9到12月，就有近3成的民眾接觸線上賭博，人工智慧恐進一步加劇狀況。（網路截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

英國去年9到12月，有近3成的民眾接觸線上賭博！根據估計的資料，英國去年有近500人因為沉迷賭博自殺，隨著人工智慧興起，學者擔憂，博奕業者將用科技使民眾更容易對賭博上癮，除了期許業者能道德自律，也盼政府能祭出更嚴格的法規。

500人因賭而亡

casinoguardian》指出，根據估計，英國去年有將近500人因為賭博成癮等問題自殺，非營利機構「Silence of Suicide」執行長曼斯菲爾德指出，線上博奕、博奕彩券等狀況在英國相當普遍，但卻沒有足夠的規範。

她呼籲，政府應訂定的嚴格法規，禁止博奕廣告普遍流傳，減少民眾因為廣告而成為賭徒，且博奕業者也應提供「心理健康警告」才是。

人工智慧加熾狀況

然而，《BBC》報導，博奕業者也開始使用人工智慧，宣稱更能「增強用戶體驗」，甚至能提供用戶更多操盤意見，還能觀察到客戶「有問題」的行為，如刻意輸錢、衝動下注、詐欺等狀況。

但專家擔憂，人工智慧使民眾更深入參與博奕的過程，也可能加深成癮的狀況。非營利機構「賭博與生命」(Gambling with Lives)主席里奇更表示，任何博奕業者宣稱用人工智慧減少傷害的說法，都只是煙霧彈，許多因為賭博失去家人的家庭表示，人工智慧根本沒有發揮控制賭癮的作用。

研擬賭博稅

拉斯維加斯內華達大學博士後研究員加哈里安認為，人工智慧一方面可以強化用戶的體驗，甚至訓練來識別出「高風險賭徒」，但另一面也可以被用來剝削玩家，讓他們傾家蕩產，而企業使用人工智慧，需要以保障安全為基本考量。

英國保健署先前也考慮擬訂「賭博稅」，要求賭博業者繳納更多稅金，盼能籌集一億英鎊研究、預防與治療賭博成癮的狀況。英國衛生部長歐布萊恩就強調，有害的賭博會消耗民眾的積蓄、破壞人際關係，摧毀生命健康。

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