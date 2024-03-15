台女北海道酒駕被逮捕！酒精濃度超標近3倍 竟稱「沒意識到喝醉了」

日本北海道千歲警察署14日以涉嫌酒醉駕駛的罪名，將一名住在千歲市的46歲台灣籍女子當場逮捕。

根據札幌電視台（STV）新聞與北海道新聞報導，這名女子自稱是公司職員，於當天上午8時左右，涉嫌「帶著酒氣，在可能無法正常駕車的情況下」，就把一輛輕型車開上路。

根據警方說法，該名女子駕駛的輕型車跟停在路旁的另一輛車相撞。被撞的汽車當時車內無人，也沒有造成其他人受傷。接獲報案趕來處理的員警試圖進行偵訊時，注意到該名女子看起來很可疑，當場進行酒測，發現呼氣中酒精含量超出法定標準大約3倍。

報導稱，該名女子在接受調查時承認喝了酒開車，卻否認醉後駕車的指控，供稱「沒意識到喝醉了」。

警方以刑罰比「伴隨酒氣駕車」更重的「酒醉駕駛」現行犯將這名台籍女性逮捕，計畫等她清醒過來，再就被捕前行蹤、飲酒量和駕駛目的進行偵訊。

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