史上最大火箭「SpaceX星艦」第三度試射 引擎順利點火升空！

億萬富豪馬斯克麾下SpaceX公司的次世代「星艦」（Starship）火箭系統於美東時間14日早上展開了關鍵的試飛，目的在展示未來登月與往後太空任務將至關重要的新技術跟工藝。

「星艦」於當天上午9時25分自SpaceX公司位於德州博卡奇卡的星際基地研發設施發射，並且在同樣由馬斯克持有的社群媒體平台「X」即時轉播。根據目前畫面與轉播，「星艦」已順利點火升空。

根據BBC即時報導，SpaceX團隊在轉播中表示，「星艦」火箭已經飛得「比我們之前曾到過之處更遠」。第一級「超級重型」推進器33具猛禽引擎全數啟動，第二級飛行器的所有6具引擎則成功將其送入軌道，將用接下來一個小時，盡可能多了解其他一些系統。據報導，接下來的障礙可能將是度過重返大氣層。

#SpaceX launches world's biggest & most powerful rocket '#Starship' designed to carry humans and cargo to Moon, Mars and beyond! pic.twitter.com/Y2oESgo1hx — The Tatva (@thetatvaindia) 2024年3月14日

EL HOT-STAGING DE ESTA MISIÓN. MADRE MÍA.#Starship #Starbase pic.twitter.com/00LQZgx2JU — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) 2024年3月14日

Possible launch of the @SpaceX#Starship in less than 30 minutes! #IFT3https://t.co/Y6EZjOHG7l — Starship Launch Alarm (T-30 min) (@starship_alarm) 2024年3月14日

SpaceX在發射前表示，此次進行的發射將是「星艦」火箭第三次試射，也是最雄心萬丈的任務，並且受到了各界密切關注。原因在於，將近400英尺高的助推器預計在美國太空總署（NASA）重返月球計劃發揮重要作用。

星艦去年兩度展開試射，但兩次都以失敗收場，在空中爆炸。

根據此前新聞，兩階段火箭系統的星艦此次試射的目標是比前兩次發得更遠，進行更多的測試任務，包括重新點燃系統的上層引擎，以及上太空中打開有效載荷艙門（payload door）。