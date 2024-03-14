再造豪華鐵達尼號 澳富豪盼締造和平
懷念沉沒逾一世紀的鐵達尼號，澳洲富豪決定再次重啟造船計畫！澳洲礦業巨頭、億萬富翁帕爾默熱愛鐵達尼號，於13日在雪梨歌劇院宣布重啟鐵達尼號計劃（Titanic II），並承諾他的遊輪將「遠優於原來的鐵達尼號」。
締造和平更困難
《SBSNews》報導，鐵達尼號計劃（Titanic II）於2012年首次宣布，並承諾於當年年底開始施工。然而，因遇到財務困難後陷入停滯，其於2018年再次推出，卻也無法完工，直到今年再次推出第三期計畫。
未來，鐵達尼號將按比例建造，並將採納世界各地造船商、設計師和工程師的想法，旨在成為「最高水平、豪華舒適」的作品。該船內裝和客艙設計與其20世紀的前身基本相同，但安全功能將有所改進。
在最新的發布會上，帕爾默表示，他稱為「愛之船」的鐵達尼號將成為和平象徵，因此不論計畫延誤多少次，依舊需要持續進行。他回憶，羅絲和傑克的愛情故事觸動了每個人的心，而人類都知道如何發動戰爭，但「締造和平會是更加困難」。
預計明年開工
《CNN》報導，帕爾默每年賺取近5億美元的採礦權使用費，對他來說不是如何賺錢，而是在哪裡花錢，他也坦率地說，「建造鐵達尼號，比坐在家裡數錢有趣多了。」
即使鐵達尼號沉沒逾一個世紀，研究人員和歷史學家仍然對其故事著迷。目前，造船計劃正進行招標，將於明年第一季開始工程。
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