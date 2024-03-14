SpaceX星艦火箭第3次試射 美聯邦航空總署開綠燈

美國聯邦航空總署（FAA）今天授予太空探索科技公司（SpaceX）許可證，允許該公司在德州試射星艦（Starship）火箭。

路透社報導，負責監督發射場安全的聯邦航空總署在聲明中表示：「聯邦航空總署確定SpaceX符合所有安全、環境、政策和財務責任要求。」

星艦火箭預定不到24小時後，也就是14日上午7時（台灣時間晚間8時），將從其位於德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射。

星艦將成為億萬富豪馬斯克（Elon Musk）太空發射業務的核心，而這次的試射放眼比前兩次測試飛得更遠，實現更多目標。

前兩次測試都在到達夏威夷附近的太平洋濺落點之前以爆炸告終，與前兩次不同的是，明天的試射將沿著飛往印度洋的軌道發射，以實現該任務的新測試目標。