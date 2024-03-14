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去年才墜機釀8死！停飛3個月後 駐日美軍魚鷹機復飛了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本沖繩縣的美軍普天間機場14日開放魚鷹運輸機復飛。美聯社
日本沖繩縣的美軍普天間機場14日開放魚鷹運輸機復飛。美聯社

美軍一架魚鷹運輸機去年11月在日本鹿兒島縣屋久島近海發生墜機事故後，停飛全球所有魚鷹機。即使事故原因至今尚未公布，日本沖繩縣的美軍普天間機場14日開放魚鷹運輸機復飛。

共同社報導，日本沖繩縣的美軍普天間機場14日上午8時半左右，多架魚鷹機的螺旋槳開始轉動，約10分鐘後有一架起飛，待9時多又有另一架起飛。

引進魚鷹機的陸上自衛隊也在屋久島近海墜機事故後暫時停飛，最快14日將陸續復飛。

駐日美軍在沖繩縣普天間機場部署24架海軍陸戰隊型號MV-22魚鷹直升機，在東京都橫田基地部署5架空軍型號CV-22魚鷹機。日本陸上自衛隊則是在千葉縣木更津駐地部署14架V-22魚鷹直升機。

去年11月29日，日本東京都多摩地域西部的美軍橫田基地一架CV-22魚鷹機從山口縣岩國基地升空，準備飛往沖繩縣嘉手納基地，但飛行途中墜落屋久島海域，機上8人死亡。美軍隨後於去年12月8日停飛全球所有魚鷹機。

日本 美軍 魚鷹

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