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跟進挪威瑞典！丹麥擬2026起要求女性服義務役、役期延長至11個月

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
丹麥宣布計畫首次將徵兵範圍擴大到女性，並將標準服役時間從4個月延長至11個月。路透
丹麥宣布計畫首次將徵兵範圍擴大到女性，並將標準服役時間從4個月延長至11個月。路透

丹麥宣布計畫首次將徵兵範圍擴大到女性，並將標準服役時間從4個月延長至11個月。此外，也希望在未來5年內將國防預算增加到60億美元，以實現北約目標。

BBC報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）說，「我們重新武裝不是因為我們想要戰爭，而是想要避免戰爭。」

自從2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲緊張局勢加劇。佛瑞德里克森13日公布改革方案時表示，政府正在尋求實現「性別之間的完全平等」。

與此同時，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，「更強而有力的徵兵，包括全面的性別平等，必須有助於解決國防挑戰、全國動員和武裝部隊人員配置問題。」

挪威和瑞典已要求要求女性服義務役，如今丹麥也計畫從2026年起引入女性徵兵制度，成為歐洲第三國。

丹麥去年有4700人服兵役，其中約25%是女性，該數字將增加到每年5000人。丹麥現有約2萬名現役軍人，其中包括約9000名職業軍人。人口近600萬的丹麥也計畫將軍事支出從目前占GDP的1.4%提高到2%，以實現北約設定的目標。

丹麥 北約 軍人

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