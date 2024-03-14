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日媒：中國求償核處理水遭拒

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本東京電力公司28日上午進行第4次福島第一核電廠核處理水的排放作業，預計至3月16日前排放7800噸核處理水。美聯社
日本東京電力公司28日上午進行第4次福島第一核電廠核處理水的排放作業，預計至3月16日前排放7800噸核處理水。美聯社

日媒報導，消息人士十二日透露，中國大陸要求日本建立損害賠償制度，以因應東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海在未來可能造成的經濟損失，不過這項要求遭到日本拒絕。

共同社報導，多名熟悉日中關係的人士透露上述消息並指出，日本以國際原子能總署（ＩＡＥＡ）已發布報告稱「核處理水」排海符合國際安全標準為由，拒絕這項要求。

消息人士指出，兩國政府持續透過外交管道交涉「核處理水」相關事務，而北京當局似乎無意撤回建立損害賠償制度的要求。

消息人士也說，中國與日本政府對話並獨自建立監測系統的同時，也把損害賠償制度定位成因應「核處理水」的「三大機制」之一。中方的高級官員二○二三年透過多個外交管道，提出建立損害賠償制度的要求。

中國為反制日本福島第一核電廠的「核處理水」排海，二○二三年八月底起全面停止日本水產品輸入。

此外，有關日本與中國交涉「核處理水」事項，如何監測「核處理水」排海的方式成為焦點。

日本主張透過ＩＡＥＡ監測；而中國則要求獨自建立「長期有效的國際監測體制」。

日本首相岸田文雄與大陸國家主席習近平二○二三年十一月在美國舉行會談時，雙方同意「透過建設性協商和對話」尋求解決問題的方法。岸田當時在會後告訴媒體，兩人也確認以科學為基礎展開交涉。

消息人士也稱，日本與中國官方及營運福島核電廠的東電一月已召開線上會議，不過當時沒有取得明顯進展。

日本 核電廠

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