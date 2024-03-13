喜事變調！澳洲準新郎訂婚派對滑倒 「頸動脈破裂」慘死親友面前

澳洲一對準新人在訂婚派對上不幸發生憾事，準新郎在親朋好友與未婚妻面前不慎滑倒，導致頸動脈割傷大量出血不治身亡。

紐約郵報報導，29歲警察利亞姆（Liam Trimmer）與護士未婚妻10日在西澳家中舉行訂婚派對，但在向朋友和家人宣布這個好消息時，因不明原因滑倒，導致頸動脈割傷，傷重不治。

西澳警察局長布蘭奇（Col Blanch）表示，「我們採取一切措施來拯救他，我知道所有參與其中的人此刻都非常受傷。希望他們能夠從這場噩夢中醒來。」稱警方已對這起事故展開調查。

報導指出，利亞姆來自英國，大約10年前移居澳洲，並於2013年從君達樂（Joondalup）警察學院畢業。

布蘭奇表示，利亞姆是一名「傑出的警官」，「他是一名非常自信、有能力的年輕人，熱愛幫助社區，是西澳州警察的典範！他的未來本應非常燦爛，發生這種憾事令人悲傷」。