幫派逼宮 海地總理請辭

海地在幫派暴動下陷入混亂，加勒比海國家領袖十一日聚首牙買加會商海地危機解決方案，同日晚間宣布，滯留美屬波多黎各的海地總理亨利已同意辭職，在過渡性質的總統委員會成立並指派臨時總理後下台，以利盡快準備舉行改選。

華爾街日報十二日報導，亨利請辭消息由區域集團加勒比海共同體主席、蓋亞那總統阿里宣布，美國國務卿布林肯及多名海地領袖和政治人物皆赴會。亨利在臉書證實前述過渡計畫，並表示國內動亂已傷害海地，國家需要和平和可持久維繫的體制。

阿里說，提議成立的總統委員會將有七位具表決權的成員並行使總統職權，決策採多數決，其任務包括指派過渡性質總理並設立選舉委員會，負責舉行選舉。該總統委員會並將和海地的國際支持者協調，加速推動肯亞領導的維安人員部署提案。

亨利此前赴肯亞爭取外界支持至少千名跨國警力的部署提案，以對抗現已掌控首都太子港八成地區的幫派分子。但亨利出國時，武裝幫派燒毀警局並釋放兩座監獄近五千名囚犯，更攻擊太子港國際機場阻擋航班。亨利無法回國，上周起滯留波多黎各。

美國表示不會像過去一樣直接介入海地。布林肯十一日提高美方對外國維安部隊的承諾資助金額到達三億美元，但加勒比海國家領袖未指出何時會部署部隊。