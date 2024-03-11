家庭照被通訊社下架！凱特王妃照片遭質疑變造 今道歉承認「有修圖」

英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，不料被指出可能經變造，遭美聯社、路透和法新社等新聞通訊社發「刪除照片」通知並建議下架。英國「每日電訊報」報導，凱特11日稍早已透過社群媒體X承認曾編輯該照片，並為造成的混淆致歉。

凱特透過官方帳號發文稱，她和許多業餘攝影師一樣偶而會試著修圖，「我想要對我們昨天（10日）分享的家庭照所造成的一切混亂表達歉意」，並祝福所有人度過非常愉快的母親節」。英國母親節落在本月10日。

有未具名英國王室消息人士向當地媒體透露，凱特對照片進行「微幅調整」，並說凱特和夫婿威廉王子是希望提供一家人共度母親節的非正式照片。目前仍未知該照片如何被修改的細節。