美菲續議巴丹建港 防台灣有事撤離在台移工

據日本共同社報導，菲律賓巴丹群島的省長卡伊科（Marilou Cayco）上週六（3月9日）表示美軍4月下旬將派員到該省，進一步討論在當地出資建造新的民用港口。卡伊科在一場由菲國海軍舉辦的活動上受訪時說，若爆發台海危機，新的港口預計可用來安置從台灣撤離的菲律賓移工。

巴丹群島是菲律賓最小省份，地理位置卻是東亞地緣政治的前線；此處與台灣僅間隔巴士海峽，距離不到200公裡。巴丹島上目前最大的港口，位於西側；新的港口則將朝向北邊，面對巴士海峽。路透社去年8月曾指出，美軍在當地建港，有助於美國進入面向台灣的戰略要地。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）今年2月曾視察巴丹群島的海軍基地工程，並把當地描述為「菲律賓的先鋒」，宣布要強化軍事部署。菲國海軍中將阿達奇（Toribio Adaci）上週六則表示，面對侵略威脅，菲國有必要再提升防衛能力。

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台海危機下的撤僑方案？

菲律賓外交部去年4月曾稱，該國已有面對台海危機的應變計劃。不過，菲律賓參議員艾米·馬科斯（Imee Marcos）等政界人士去年6月曾要求，政府應盡快推出更全面、完整的在台移工撤僑方案，並指出印尼政府亦在擬定移工撤僑計劃。據台灣勞動部統計，在台菲律賓移工約有15萬人，印尼移工則有超過23萬人。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）去年5月曾造訪華府，會見美國總統拜登。在美期間，小馬科斯曾向路透社指出，美菲2014年簽訂的《強化防務合作協議》（EDCA），原本是為了改善災害應對，如今有了新的功用，那就是在中國若入侵台灣的情況下，用來保障在台灣的菲律賓移工安全。

「當我談論到災害，以及菲律賓國民的撤離，指的是防禦或民防性質（的舉措）。」小馬科斯說，EDCA協議下的基地，目的不在於「進攻」，也不是針對任何國家。他也補充道，美方並沒有提議要求菲律賓參與任何保衛台灣的行動。

依照雙方的EDCA協議，菲律賓去年額外新增了4個鄰近台灣及南海的基地，開放美軍使用；此前已有5個菲律賓軍事基地，允許美軍進入。當時中國批評，美菲此舉是「火上澆油」，加劇區域緊張局勢。

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美菲聯合軍演將登場

在台海兩岸緊張、菲律賓和中國的南海主權爭端升級之際，菲律賓逐漸加強與美國等盟友的軍事合作。

據菲律賓通訊社及「詢問者」（INQUIRER）等菲媒報導，今年度的美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，除了在呂宋島中部舉行「綜合防空飛彈演習」、在巴拉望島西部舉行海上軍演之外，還可能把巴丹群島也納入演習場所。

美菲聯合軍演發言人洛基科（Michael Logico）上週二（5日）說：「如今我們實際上在往全國各關鍵地點推進，主要是北邊和西邊。在這些地方，我們可以充分展開聯合行動，納入陸海空軍三大部門，還有跟我們簽訂條約的盟國，以及美國。」

菲國軍方表示，今年的美菲聯合軍演將於4月22日至5月8日登場，預計規模會比去年更大；法國、澳洲將會參與，日本自衛隊亦已受邀。

（綜合報導）

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