威廉王子舅舅自曝11歲遭女舍監性虐待 被男校長叫到小房間打屁股

英國每日電訊報和美國時人雜誌報導，英國威廉王子的母親黛安娜王妃的親弟弟史賓賽伯爵12日將推出新回憶錄《私校》（A Very Private School，暫譯），最新書摘曝光他曾在梅德威爾霍爾寄宿學校（Maidwell Hall）遭遇女舍監性虐待，男校長則透過痛打學生獲得性快感，對此校方回應相關指控已交給政府官員處理。

史賓賽在新書中描述自己年僅8歲就被送到梅德威爾霍爾寄宿學校，11歲時更遇到當時年約19、20歲的戀童癖女舍監，常常趁夜深人靜偷渡零食給小男生，然後趁機親他們，甚至讓他們摸她的胸部。

他形容整個男生宿舍宛如她的後宮，每學期都要找一個男學生跟她上床，甚至讓所有住宿生爭搶跟她上床的權利。

除此之外，史賓賽回憶在2022年去世的學校校長波奇（Alec Porch）會把男學生叫到小房間，讓他們脫下褲子，並用拐杖打他們，藉此達到性快感，「他不喜歡男孩子，但他享受傷害他們」，還會有一名優等生站在校長身後，負責記錄誰被毆打、被打的原因、次數和日期。波奇甚至會挑選身材好的男學生全裸上游泳課。

書中更揭露另一位教師拍攝男學生裸照以及史賓賽遭年輕助理護士虐待的細節，因此史賓賽也說當年的寄宿生生活宛如地獄，每次假期結束他就裝病不想回去上學。

梅德威爾霍爾是收費昂貴的貴族學校，一年學費高達31,700英鎊（約新台幣128萬），至2010年前只收男生，學生畢業後大多到王室成員就讀的伊頓公學等知名學府繼續升學。

史賓賽說新書的目的是幫助同窗跟過去做個了斷，「我到現在還能在昔日同窗眼裡看見深刻的傷痛，很多同學都是帶著陰暗畢業」。

校方則對史賓賽和其他同學的遭遇感到抱歉，並呼籲有類似遭遇的校友挺身協助調查。