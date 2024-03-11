菲聯合18國抗陸 美擬在菲距台最近領土興建港口

華盛頓郵報九日報導，隨著與中國大陸在南海緊張升高，菲律賓國防部指稱，自一艘中國海警船去年以軍用級雷射照射一艘菲海防船以來，馬尼拉已和至少十八國簽署或洽簽新的安全協議，速度很快，其總統馬可仕去年出訪近十二次之多，其中多次旨在尋求安全協助及軍備。菲官員稱之為「同盟網」，可嚇阻北京在爭端海域的侵略。

除深化菲美同盟，例如同意美軍擴大使用菲軍事基地，馬尼拉的安全結盟對象還不只華府。幾位菲官員說，若完成這些協議，將給予菲律賓全亞洲最強健的安全網絡之一，並使國際社會在愈來愈緊張的南海有更大利害關係。

菲律賓國安會助理主席馬拉雅說，「鑒於我們是弱小的一方，就要善用和其他國家的關係」，這張同盟網對菲至關重要。

馬可仕今年預定在澳洲國會演說，並在新加坡香格里拉對話發表主題演講。他前年六月就任，自該年起，菲律賓已與歐盟、印度及英國締結新的國防協議；日本、加拿大和法國也正考慮與菲簽互惠准入協定（RAA），將讓這三國可派兵至菲基地。馬可仕政府去年還推出其稱為「果敢透明」的國際傳播政策，將中國在南海咄咄逼人行為的影片透過外媒播出。

越南和中菲均為南海聲索國，越菲二月簽訂一系列新協議，包括建立海事熱線以及兩國在南海遭遇時的諒解備忘錄（MOU）。美國史丹福大學「海洋之光」計畫主任鮑爾對此說，越菲皆極為認清對方並非本國國安主要威脅，威脅是在它們北方（即中國）。

捷克、德國、義大利和瑞典也已提議供應無人機及潛艦予菲，另據美國商務部，在支持菲軍事現代化上，美方已每年撥款一點二億美元（台幣約卅八億元）給菲律賓的安全部隊。馬拉雅表示，終極目標是打造「可恃國防」。

另外，日本共同社及法廣（RFI）報導，菲律賓最靠近台灣的領土巴丹群島省省長凱柯九日指稱，美國陸軍四月下旬將到該省，進一步商討在當地興建由美國出資的民用港口設施計畫。該港可取代該省西側現有港口。由於該省距台不到兩百公里，「台灣有事」時將具重要戰略意義。

凱柯說，該計畫旨在台灣有事時收容在台菲勞。菲防長鐵歐多洛二月也表明，亟需強化在該省的軍事存在。