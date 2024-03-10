WSJ：哈瑪斯首領一再拖延暫休兵談判 企圖用齋戒月施壓以色列永久停火

華爾街日報報導，2024年穆斯林齋戒月可能在見到新月的11日或12日開始，政治評論家分析，哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）拖延休兵談判，企圖利用齋戒月扭轉劣勢，引導國際社會施壓以色列永久停火，從而保全武裝組織存續，同時激化耶路撒冷等地的宗教衝突，拉攏伊朗和黎巴嫩民兵組織真主黨更進一步直接介入以巴衝突、擴大區域戰事。

以色列先前警告，除非在齋戒月前達成釋放人質協議，否則將針對加薩最後據點拉法推進地面行動，當地估計有150萬加薩難民。

休兵談判預計在當地時間10日重啟，可是談判拖得越久，越會增加以色列進攻拉法的可能性。

艾資哈爾大學（Al-Azhar University）政治學教授阿布薩達（Mkhaimar Abusada）指出，「哈瑪斯認為齋戒月有利於達成組織目的」，可以推動國際社會施壓以色列停止戰爭，「所以哈瑪斯才會一直說不著急」達成停火協議。

對以色列來說，攻下拉法是剿滅哈瑪斯、實現戰爭目標的唯一途徑。以色列官員也說如果國防軍沒能攻下哈瑪斯最後據點，那麼5個月的戰爭等於枉然。

以軍預估已經消滅哈瑪斯全部24處據點的15個，每個據點大約有1,000名武裝分子，剩餘據點的其中4個就在拉法，當地也被視為哈瑪斯從埃及走私軍火的主要中繼站。近幾周，以色列解除數萬名在加薩作戰的預備人員職務，對此軍事專家評估很快會再次部署並對拉法展開地面行動。以色列尚未說明齋戒月前談判破局的話將在什麼時候發起進攻。

以色列退役准將、特拉維夫國家安全研究所研究員德克爾（Udi Dekel）分析，在敏感的齋戒月進攻拉法會有很大風險，可是以色列繼續等待也可能會在戰爭中失去動能。以色列一直在等談判有所進展，一旦協商破局，以色列便再也沒有等下去的理由。

辛瓦利用以美國為首的國際強權對以色列施壓，開始要求以色列永久停火而非暫時休兵。西岸比爾澤特大學講師卡提布（Ghassan Khatib）認為，「這是談判的突破點，因為哈瑪斯不想交出最後一張人質牌來換暫時停火而已」。

至於以巴衝突是否會在齋戒月外溢到其他地區仍未可知，不過哈瑪斯政治局首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）已經號召巴勒斯坦人聚集到耶路撒冷的神聖艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），這是伊斯蘭信徒的聖地之一。

近年齋戒月期間，以色列警方便時常和當地巴勒斯坦人起衝突，如今加上以巴衝突，耶路撒冷和西岸的緊張局勢更形加劇，巴勒斯坦武裝份子攻擊以色列士兵和平民，以色列定居者也會襲擊巴勒斯坦平民。

但是政治分析家說更大規模的區域衝突有限。儘管伊朗代理勢力不斷攻擊紅海海域的國際商船和美、以兩軍，但是德黑蘭和真主黨似乎都不希望和以色列爆發全面戰爭。