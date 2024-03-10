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印度外交部長訪日 多重目的結盟

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

印度盼與日本合作，強化半導體產業基礎，及跟中國對抗！印度外交部9日發布外交部長蘇傑生出訪的新聞稿，指出印度想與日本加強半導體、投資與基礎建設的合作。但因蘇傑生在訪問日本前也訪問南韓，外界認為這是印度想要加強與兩國合作，共同因應中國崛起的努力。

擴大各類科技交流

根據《保加利亞新聞網》報導，印度外交部9日的新聞指出，蘇傑生出訪日本，與首相岸田文雄、外交部長上川陽子會面，雙方在會中談到有關投資、貿易、基礎建設、科技、國安、文化等方議題，並同意在半導體、綠能、武器、數位支付與促進日語學習等領域擴大合作與交流。

蘇傑生還會見自民黨副總裁麻生太郎、秘書長茂木敏充與日印交流協會會長、前首相菅義偉，還有前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠，並將總理莫迪的親筆信交給安倍昭惠。最後則在日經新聞的研討會上，發表討論日印雙邊關係的演說。

防堵中國力道漸增

外交家》提到，蘇傑生6日至8日訪問日本前，還有先訪問南韓，與外交部長趙兌烈會面，並宣布要加強在國防、貿易等方面的合作，這都顯示印度對於中國在印太地區崛起的擔憂。

日本本來就很積極布局南亞與東南亞，加上在「四方會談（QUAD）」也有與印度、美國與澳洲合作，都是對於中國的「一帶一路」經濟政策，還有軍隊在西太平洋、南海與印度洋的擴張的圍堵。

雖然印度長期以來採取「不結盟」戰略，不會輕易倒向特定國家，例如印度自俄烏戰爭開打至今，與中國都有持續購買俄羅斯石油，但印度與中國有邊境衝突困擾，印度政府還禁止抖音上架，也讓美國、日本等國都想要拉攏印度，因此也提出加強印度基礎建設（乾淨水源、電、公衛）等，盼擴大與印度合作。

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