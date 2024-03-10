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法助美英圍剿胡賽 紅海危機仍難解

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

不只英國與美國，法國也開始派軍隊攻擊胡賽叛軍的無人機！3國10日公布在紅海擊落胡賽叛軍至少34台無人機，多數是由美軍所擊落。由於不滿以色列攻擊哈瑪斯，葉門胡賽叛軍便攻擊紅海的商船報復，原本多由英軍與美軍因應，如今又多了法軍，但目前來看叛軍仍不願妥協。

擊落37架無人機

根據《英國廣播公司》報導，美軍、英軍與法軍近日分別宣布擊落葉門胡賽叛軍28、2與4架無人機，胡賽叛軍則聲稱用37架無人機攻擊一艘商船與數艘美國驅逐艦，但並未成功摧毀它們。美國中央指揮部另指出，有幾台軍用車輛有被胡賽叛軍摧毀，並沒有商船毀損的紀錄。

衛報》提到，英軍則宣布，其里奇蒙號巡防艦擊落2台胡賽無人機，英軍與盟友將會繼續在紅海執行任務，避免更多商船遭到叛軍騷擾；法軍則是用戰艦與戰鬥機擊落4台無人機，讓歐盟一艘在亞丁灣的商船避免被叛軍擊沉。

商船航海威脅難除

以哈衝突去年10月開打後，胡賽叛軍11月起開始攻擊紅海商船進行報復，由於這恐觸犯國際法中的「海盜罪」，因此英、美也隨即派軍護衛商船與因應胡賽叛軍。不過進來叛軍也擴大攻勢，開始有船隻被擊沉，也有2位菲律賓船員與1位越南船員死亡。

叛軍的行動也讓許多商船轉經過非洲好望角來到亞洲，但航運時間、成本與風險都因此上升。雖然英、美等國很積極打擊胡賽叛軍的無人機，還有轟炸軍事目標，但胡賽叛軍背後有伊朗撐腰，加上在葉門西部盤據已久，很難全面剿滅胡賽叛軍下，其無人機仍對紅海商船是一大威脅。

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