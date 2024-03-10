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個人資料自己存 授權服務成商機

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「授權給第三方應用程式存取你的Google資料。」民眾在登入各式網站時都需要授權資料，但只能在該網站使用。面對此狀況，有業者就祭出「個人線上資料儲存」（Pod），讓用戶能自行決定個人數據的流向，有求職者透過該服務，大幅簡化提交各式證書的行政流程。

民眾能決定數據去向

BBC》報導，「全球通訊網路」發明者柏納斯．李表示，「從一開始，我就希望網路能成為創造協力的平台」，但問題在於個人資料處理的方式，目前民眾在登入網站的同時，會將資訊儲存於該平台，但這些資料應僅限於該平台使用。

對此，「個人線上資料儲存」的技術，盼能讓用戶更有效的控制自己的數據，並決定要與哪些平台或業者共享資訊，也出現名為「Solid」的開源軟體專案，盼數據能「以人為中心，而非以應用程式為中心」。

協助不同企業存取資料的比利時企業「Athumi」就應用「個人線上資料儲存」技術，增加該國民眾求職的效率。過去求職者需要提交許多文本證書，並透過郵寄的方式進行確認，但在申請、寄信等過程中，使得求職過程曠日廢時，還要花費更多金錢，但只要透過個人數據共享，就能大幅簡化該流程。

資安更有保障

該技術在醫療領域、娛樂產業發揮作用，如比利時醫院就將患者的就診資訊，上傳至個人資料儲存的空間，使得患者能夠輕易共享他們的醫療數據，如他們應聘時，就可以很快提供體檢資料；或者選擇與串流媒體服務共享個人數據，以取得更好的個人化服務。

至於個資疑慮，英國資訊安全協會執行長芬奇表示，就資安來看，集中式儲存個資的平台有助於提升資安，因為「需要保護的應用程式與平台變得更少了」，預計資安漏洞會減少。

她也強調，因為該服務讓民眾能自主決定與誰共享資訊，民眾也應提高警覺，不要隨意與陌生集團共享數據，一旦民眾與詐騙集團共享資訊，恐怕就會變得一無所有。

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