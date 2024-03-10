青年運動襲擊新加坡貨輪、美驅逐艦 英美法聯軍擊落28架無人機回敬

路透報導，美軍中央司令部證實和英國及法國在9日凌晨聯手擊落青年運動至少28架無人機，回應該武裝組織早前襲擊行經紅海的散裝貨輪「推進財富號」（Propel Fortune）和美軍驅逐艦。

英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）證實，掛有新加坡旗幟的散裝貨輪「推進財富號」疑似因過去隸屬美國公司，稍早遭遇青年運動攻擊未遂，船舶附近海域發生兩起爆炸，所幸船員全員平安無事，並繼續向目的地航行。

伊朗扶植的葉門叛軍青年運動軍方發言人沙里亞（Yahya Sarea）9日在電視談話中表示，「出動37架無人機攻擊美軍在紅海與亞丁灣的多艘驅逐艦」以及貨船。

之後以美國為首的海上聯合護衛隊也祭出反擊行動，在當地時間凌晨4點和6點30分針對青年運動展開大規模攻擊，擊落至少28架無人機。

美軍中央司令部聲明，「美軍和聯軍皆無損傷，也沒有商船受到毀損。」

法國陸軍也發布聲明指出，一艘法軍船艦及數架戰機擊落共4架戰鬥無人機，當時這些無人機正逼近歐盟代號「盾牌」（Aspides）紅海護航行動的海軍船。