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警戒海域有船舶滯留 日本民間火箭被迫中止發射

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本太空新創公司SPACE ONE今天上午在小型火箭KAIROS一號機準備升空前臨時喊卡，宣布延期發射，原因是警戒海域內有船舶滯留。下次發射日預計在3月13日以後。

KAIROS一號機原定今天上午11時1分在和歌山縣串本町的民間火箭發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空，火箭上搭載政府的小型人造衛星，如果成功將衛星送入運行軌道，以日本民間獨自研發的火箭來說將成首例。

不過，SPACE ONE今天在發射前宣布延後16分鐘發射，讓現場等待觀看的民眾充滿期待，但直到11時17分仍未見火箭升空，之後就傳來延期發射的消息。

日本時事通信社報導，SPACE ONE負責人員事後表示，「距離發射前10分鐘，海上警戒區域仍有船舶滯留，因為無法及時讓船舶離開所以決定中止發射」。

至於下次發射日程，這名負責人員說，目前預想是3月13日以後。

讀賣新聞報導，SPACE ONE本來計畫在2021年度內發射KAIROS一號機，但之後受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄羅斯侵略烏克蘭影響，四度順延至今。

日本 火箭 衛星

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