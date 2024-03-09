警戒海域有船舶滯留 日本民間火箭被迫中止發射
日本太空新創公司SPACE ONE今天上午在小型火箭KAIROS一號機準備升空前臨時喊卡，宣布延期發射，原因是警戒海域內有船舶滯留。下次發射日預計在3月13日以後。
KAIROS一號機原定今天上午11時1分在和歌山縣串本町的民間火箭發射場「紀伊發射場」（Space Port紀伊）升空，火箭上搭載政府的小型人造衛星，如果成功將衛星送入運行軌道，以日本民間獨自研發的火箭來說將成首例。
不過，SPACE ONE今天在發射前宣布延後16分鐘發射，讓現場等待觀看的民眾充滿期待，但直到11時17分仍未見火箭升空，之後就傳來延期發射的消息。
日本時事通信社報導，SPACE ONE負責人員事後表示，「距離發射前10分鐘，海上警戒區域仍有船舶滯留，因為無法及時讓船舶離開所以決定中止發射」。
至於下次發射日程，這名負責人員說，目前預想是3月13日以後。
讀賣新聞報導，SPACE ONE本來計畫在2021年度內發射KAIROS一號機，但之後受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄羅斯侵略烏克蘭影響，四度順延至今。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言