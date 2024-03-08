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南韓海軍應對兵力短缺 調6艘戰艦試驗「有官無兵」執行任務

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓海軍8日表示，已在試驗操作一組沒有義務役水兵的軍艦，以確定是否可以僅由軍官和士官執行任務。
南韓海軍8日表示，已在試驗操作一組沒有義務役水兵的軍艦，以確定是否可以僅由軍官和士官執行任務。

南韓海軍官員表示，出於擔憂兵力因出生率長期低迷而短缺，南韓海軍已在試驗操作一組沒有義務役水兵的軍艦，以確定是否可以僅由軍官和士官執行任務。

韓聯社8日報導，根據該海軍官員說法，南韓海軍自2023年3月開始示範操作「有官無兵」的「幹部化艦艇計畫」，一共調集了3艘2500噸的仁川級巡防艦與3艘450噸的飛彈巡邏艇，在艦上部署比平常更多的軍官與士官執行義務役勤務。

報導指出，南韓海軍水面艦上均為軍士官等幹部的情況可說是史無前例。南韓軍方打算把中型的巡防艦到小型的飛彈巡邏艇等多種艦艇作為試驗對象，就只安排軍官跟士官上艦，計畫在2024年內評估成果，以決定是否增加試驗艦艇跟延長計畫時間。

該名南韓海軍官員表示，「海軍目前正在執行一個試行計畫，讓軍艦完全由軍官和士官操作，以應對軍事人力資源減少的問題，同時確保軍艦運作的專門技術，將根據試航結果考慮是否擴大行動範圍」。

南韓海軍推出「幹部化艦艇計畫」之際，正值最近在招募新兵上面臨了困境。根據報導，南韓所有身體健全的男性都必須入伍服役至少18個月，而在海軍當兵則必須服役20個月，近來一直不受年輕人歡迎，2021年實際進入海軍服役的人員占招募名額94.3%，隔年降至70.1%。

觀察家指出，這可能要歸咎於海上的限制性服役條件，例如禁止使用個人手機、無法外出、役期比陸軍更長等不利條件。同時，受到下降中的總生育率影響，入伍總人數將減少，報名參加海軍的人數會進一步下滑，提高了兵力短缺的擔憂。

南韓 幹部 海軍

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