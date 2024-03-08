葉門叛軍攻擊亞丁灣商船 3死4傷

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美軍中央司令部證實，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動六日襲擊亞丁灣船舶造成大火，導致三人死亡、至少四人受傷，其中三人重傷，這是青年運動攻擊紅海商船以來首次有人員死亡。

消息指出，掛有巴貝多旗幟的商船True Confidence號，載有來自印度、越南和菲律賓等國共廿名船員，以及斯里蘭卡和尼泊爾等三名護衛員，由沙烏地阿拉伯吉達前往中國連雲港市，運有鋼鐵產品和卡車。

該船於六日上午十一點卅分在距離葉門城市亞丁西南方九十三公里處，遭到青年運動飛彈擊中引發大火，船員棄船逃生；事故造成三人死亡、至少四人受傷，其中三人重傷。

船東表示，死亡的船員包括兩名菲律賓人和一名越南人。

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）指出，True Confidence號收到自稱「葉門海軍」的無線電呼叫，並被告知改變航向；隨後附近船隻回報發生巨響，並冒出大量濃煙。

事發後，以美國為首的國際海上聯合護衛隊出動為該船及其船員提供支援；歐盟非洲之角海上安全中心也表示正在進行救援和打撈工作。

美軍中央司令部在社群媒體表示，「葉門青年運動組織肆無忌憚的攻擊危害全球貿易及國際船員生命」。

英國駐葉門大使館表示，本次船員之死「令人悲痛，是青年運動彈襲國際船舶無可避免的後果」，並且疾呼停止以武力威脅商船。

青年運動則回應是True Confidence號無視海事警告。青年運動自以巴衝突後持續以支持巴勒斯坦為由攻擊行經紅海商船。

攻擊行動後，青年運動旗下電視台Al-Masirah TV報導六日晚間，以美國為首的二波空襲擊中青年運動在紅海港市荷台達的國際機場。

青年運動在聲明中宣稱True Confidence號是「美國船舶」，可是美方發言人表示該船「目前沒有和任何美國公司有關聯」。該船註冊地址在賴比瑞亞，由希臘公司Third January Maritime Ltd負責營運。

美聯社報導，該船過去隸屬美橡樹資本管理公司。

美國國務院發言人米勒表示，華府將持續向青年運動問責，並且要求世界各國共同譴責攻擊無辜商船，「青年運動無視平民的生命安全，持續攻擊行經紅海船舶，如今不幸造成無辜平民傷亡」。